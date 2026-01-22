В Давосе началась встреча Зеленского и Трампа 3 22.01.2026, 16:05

Перед этим президент США сделал важное заявление.

Сегодня, 22 января, в Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Незадолго перед встречей Трамп рассказал журналисту Sky News о «приближении» к мирному соглашению по войне в Украине.

«Сегодня, как вы знаете, президент (Зеленский, - ред.) и я будем обсуждать этот вопрос. Мы встречаемся с президентом Путиным сегодня или завтра, поэтому люди едут туда, и я думаю, что они приближаются к соглашению. Много людей погибает. Мы должны это сделать», - сказал Трамп.

