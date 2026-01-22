В этом раунде Европа победила 2 Дмитрий Колезев

22.01.2026, 16:20

Трамп отступил в споре за Гренландию.

Действительно, Axios пишет, что предварительные договоренности подразумевают сохранение суверенитета Датского королевства над Гренландией, но расширение там американского военного присутствия. Получается, что Трамп отказался от своих максималистских требований («любой вариант, кроме вхождения территории в состав США, неприемлем»).

Встречается мнение, что Трампу изначально и нужно было, дескать, только расширение присутствия США, а вся история с присоединением была просто частью переговоров. Но мне представляется, что это было заявлено так многократно и так отчетливо (включая рисование карт с закрашенной в американский флаг Гренландией), что все-таки Трамп действительно надеялся на покупку острова — в надежде войти в историю как президент, увеличивший площадь страны аж на 22%. Однако это наткнулось на сравнительно стойкое сопротивление европейцев, которые дали понять, что это уже слишком. И Трамп вынужден был отступить.

Может быть, конечно, это еще не конец истории, будем смотреть дальше. Но пока выглядит так, что в этом раунде Европа победила. Надо отдать должное Макрону, который выступил наиболее последовательно, и самим датчанам.

Дмитрий Колезев, Telegram

