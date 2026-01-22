30 апреля 2026, четверг, 17:07
Apple удалила приложения «Белгазпромбанка»

3
  22.01.2026, 16:30
  • 1,818
Apple удалила приложения «Белгазпромбанка»

Мобильные сервисы банка стали недоступны для скачивания в AppStore.

Приложения «Белгазпромбанка» DailyFin, BGPB mobile и BGPB Business стали недоступны для скачивания в AppStore. Об этом предупредила пресс-служба финучреждения.

В банке отметили, что это произошло «по независящим от Белгазпромбанка причинам».

Ранее установленные приложения DailyFin, BGPB mobile, BGPB Business продолжат работать в обычном режиме. Банк посоветовал их не удалять и подключить отправку уведомлений об операциях по картам на емейл.

Вся история операций; и новые сообщения будут доступны в приложении, как и ранее.

«Команда Белгазпромбанка работает над оперативным решением данной ситуации. Скоро мы вернемся к вам с альтернативными вариантами и подсказками о дальнейшем удобном использовании наших мобильных приложений», — заверили в финучреждении.

