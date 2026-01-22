Зеленский выступает с речью в Давосе 1 22.01.2026, 17:10

4,422

Владимир Зеленский

Онлайн-трансляция.

В четверг, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, куда срочно приехал сегодня для встречи с Дональдом Трампом — после того, как сначала остался в Киеве из-за последствий ударов России.

Офис президента Украины транслирует речь президента Украины перед участниками Всемирного экономического форума 2026. Зеленский выступает сразу после личной встречи с Дональдом Трампом, которая длилась около часа.

Также Зеленский примет участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine’s Recovery. В рамках мероприятия украинский президент встретится с представителями энергетических компаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com