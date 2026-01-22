Как рухнет иранский режим 1 22.01.2026, 18:33

3,056

Раскол элит зреет постепенно, а происходит внезапно.

Иранский режим переживает, возможно, самый серьезный кризис за 47 лет своего существования. Массовые протесты, охватившие страну в последние недели, стали крупнейшим внутренним вызовом Исламской Республике за всю ее историю. При этом правящая элита пока демонстрирует внешнее единство, реформаторы и консерваторы совместно подавляют выступления, а гибель тысяч мирных граждан официально объясняется «вмешательством извне», пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако за кулисами ситуация выглядит куда более напряженной. Представители власти понимают, что система испытывает экзистенциальный стресс: экономика разрушена санкциями и коррупцией, общественное недовольство нарастает, а руководство во главе с верховным лидером Али Хаменеи не предлагает выхода из кризиса. В этих условиях часть элиты может прийти к выводу, что сохранение собственных позиций возможно лишь через устранение нынешнего лидера.

Эксперты считают, что если переворот сверху и произойдет, то внезапно и стремительно, без видимых сигналов извне. Наиболее вероятным актором такого сценария называют Корпус стражей исламской революции (КСИР) — самую влиятельную силовую структуру страны. Именно он обладает ресурсами и мотивацией, чтобы перехватить контроль, опасаясь как народной революции, так и внешнего вмешательства.

Исход возможного переворота будет зависеть от того, кто именно встанет во главе процесса. Старшее поколение элиты и КСИР, тесно связанное с Хаменеи, может попытаться сохранить теократическую систему, смягчив при этом внешнюю политику ради ослабления санкций. Такой сценарий не приведет к демократизации, но способен временно стабилизировать режим.

Если же инициативу перехватят более молодые офицеры КСИР, прошедшие войны в регионе, Иран может стать менее религиозным внутри страны, но сохранить жесткую и даже более амбициозную внешнюю политику. При этом ключевые институты власти, вероятно, останутся авторитарными.

Аналитики подчеркивают, что ни один из этих сценариев не означает перехода к демократии, к которой стремятся протестующие. Тем не менее даже раскол элит станет важным признаком разложения системы. Он покажет, что Исламская Республика больше не способна обновляться изнутри и вступает в фазу постепенного, а затем внезапного распада.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com