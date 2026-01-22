Как рухнет иранский режим

Как рухнет иранский режим1
- 22.01.2026, 18:33
Раскол элит зреет постепенно, а происходит внезапно.
Иранский режим переживает, возможно, самый серьезный кризис за 47 лет своего существования. Массовые протесты, охватившие страну в последние недели, стали крупнейшим внутренним вызовом Исламской Республике за всю ее историю. При этом правящая элита пока демонстрирует внешнее единство, реформаторы и консерваторы совместно подавляют выступления, а гибель тысяч мирных граждан официально объясняется «вмешательством извне», пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Однако за кулисами ситуация выглядит куда более напряженной. Представители власти понимают, что система испытывает экзистенциальный стресс: экономика разрушена санкциями и коррупцией, общественное недовольство нарастает, а руководство во главе с верховным лидером Али Хаменеи не предлагает выхода из кризиса. В этих условиях часть элиты может прийти к выводу, что сохранение собственных позиций возможно лишь через устранение нынешнего лидера.
Эксперты считают, что если переворот сверху и произойдет, то внезапно и стремительно, без видимых сигналов извне. Наиболее вероятным актором такого сценария называют Корпус стражей исламской революции (КСИР) — самую влиятельную силовую структуру страны. Именно он обладает ресурсами и мотивацией, чтобы перехватить контроль, опасаясь как народной революции, так и внешнего вмешательства.
Исход возможного переворота будет зависеть от того, кто именно встанет во главе процесса. Старшее поколение элиты и КСИР, тесно связанное с Хаменеи, может попытаться сохранить теократическую систему, смягчив при этом внешнюю политику ради ослабления санкций. Такой сценарий не приведет к демократизации, но способен временно стабилизировать режим.
Если же инициативу перехватят более молодые офицеры КСИР, прошедшие войны в регионе, Иран может стать менее религиозным внутри страны, но сохранить жесткую и даже более амбициозную внешнюю политику. При этом ключевые институты власти, вероятно, останутся авторитарными.
Аналитики подчеркивают, что ни один из этих сценариев не означает перехода к демократии, к которой стремятся протестующие. Тем не менее даже раскол элит станет важным признаком разложения системы. Он покажет, что Исламская Республика больше не способна обновляться изнутри и вступает в фазу постепенного, а затем внезапного распада.