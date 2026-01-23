Юрий Фельштинский: Кто контролирует Беларусь, тот контролирует безопасность Европы 7 23.01.2026, 11:31

Белорусы вернутся в семью цивилизованных народов.

В Варшаве состоялась презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». Центр Анджея Вайды, в котором 16 января прошло мероприятие, был переполнен. Встреча, собравшая оппозиционных политиков, белорусских, украинских и польских журналистов, а также иностранных дипломатов, длилась почти три часа.

«Польское радио» представило репортаж с презентации. Сайт Charter97.org приводит перевод статьи с польского языка.

Первая книга Юрия Фельштинского о Беларуси

Юрий Фельштинский, известный американский историк и автор многих исследований о России, в том числе бестселлера, написанного в соавторстве с Александром Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», впервые написал книгу о Беларуси. У этой книги — уникальная формула. Это история Беларуси, написанная через призму жизни белорусской журналистки Натальи Радиной.

Важность и положение Беларуси на протяжении многих лет в значительной степени игнорировались, на эту страну не обращали особого внимания. Юрий Фельштинский задается вопросом, почему многие люди не понимают важность Беларуси.

— Беларусь — небольшое государство, расположенное в центре Восточной Европы. Стратегически — это самая важная территория, когда речь идет о нападении на Европу. И совсем не случайно, что война 2022 года началась именно с концентрации российской армии в Беларуси и с наступательных операций в направлении Украины. Такая же операция может быть осуществлена из Беларуси в сторону Европы — то есть Беларусь является стратегическим плацдармом, — оценил историк.

— Тот, кто контролирует Беларусь, контролирует безопасность не только Украины, но и всей Европы. Поэтому, конечно, важно разобраться в ситуации и сосредоточиться на необходимости смены режима в Беларуси, возвращения этой страны в семью цивилизованных народов. Нужно также подумать о включении Беларуси в НАТО. Будем надеяться, что НАТО продолжит свое существование. Важно включить Беларусь в Евросоюз — здесь тоже будем надеяться, что ЕС будет и дальше существовать, — отметил он.

Юрий Фельштинский заявил, что буферная зона — от Финляндии до Украины, с включением Беларуси — «станет надежной гарантией того, что Россия не сможет угрожать Европе сухопутной войной». Такая зона, по его словам, будет необходима долгое время, потому что Россия в ближайшем будуще не изменится. У власти остаются силы госбезопасности. Вероятно, наступит новый 1991-ый год, но историк предупреждает, что мы будем ждать этого долго.

Как возникла идея книги?

Историк рассказал о том, как родилась идея книги. Он говорит, что однажды на Форуме свободной России журналистка Наталья Радина представила краткую историю Беларуси. Историк был потрясен, потому что, по его словам, только тогда понял, что всю жизнь не осознавал, какую важную роль играет Беларусь.

Он подчеркнул, что, по его мнению, из-за своей важности это государство должно в будущем войти в Евросоюз и НАТО. Беларусь, по его словам, является воротами России в Европу. Это могут быть ворота для торговли, а в худшие времена — «ворота для нападения». С тех пор Юрий Фельштинский пытался как можно больше узнать о Беларуси. С этой целью он отправился к команде Светланы Тихановской. Однако именно Наталья Радина смогла уделить ему время и рассказать о Беларуси, и так появилась книга.

Что рассказала на Форуме свободной России Наталья Радина? Она говорила о том, что русские и белорусы — не братья, а также о сопротивлении в Беларуси, о многовековой европейской истории, Великом княжестве Литовском, русификации, репрессиях России против представителей белорусского, польского, литовского народов. Она подчеркнула, что россияне не правильно думают о Беларуси, представляя, что эта страна с ледникового периода «мечтает о воссоединении с матушкой» Россией. Так пишут в российских пропагандистских изданиях. Однако русские и белорусы не являются «братьями».

История Беларуси через призму биографии

Героиня книги Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org, рассказала, что книга Фельштинского — своего рода учебник истории белорусского сопротивления. Речь идет о борьбе белорусов за свободу, которая началась не в 2020-ом году, а гораздо раньше, с момента прихода к власти диктатора Лукашенко в 1994-ом году.

Наталья Радина очень благодарна Юрию Фельштинскому за написание этой книги.

— О Беларуси написано очень мало книг. Мало кто знает истинную историю нашей страны. И особенно отсутствуют знания о том, белорусы борются с режимом Лукашенко более 30 лет, не сдаваясь и сегодня. И мир, как и сами белорусы, должны об этом знать, — рассказала главный редактор сайта Charter97.org.

Журналистка добавила, что в настоящее время в Беларуси учебники повторяют историю СССР. И в этом контексте появление книги на такие темы очень важно, так как часто сами белорусы не знают, что происходило в стране 10, 20 или 30 лет назад.

— Книга уникальна, потому что автор решил рассказать об истории Беларуси через призму моей жизни, ведь вся она прошла в условиях диктатуры, — сказала Наталья Радина.

Она добавила, что историки, которые хотят достоверно описать новейшую историю этой страны, не могут находиться в Беларуси, большинство из них были вынуждены покинуть ее после 2020 года.

— Печатать такие книги в Беларуси крайне сложно, их публикуют за рубежом. Книги опасно даже перевозить в Беларусь, это связано с уголовным преследованием, — рассказала Наталья Радина.

Она отметила, что важно, чтобы такие книги продолжали публиковаться если не в Беларуси, то в Польше, Литве, Украине, Германии, других странах.

— Важно, чтобы были книги, в которых говорится, что белорусы — европейский народ, они ничем не отличаются от поляков и литовцев, они также воевали и борются за свою свободу. Уверена, что будущее Беларуси — в Евросоюзе и НАТО. И наша задача — воспользоваться историческим шансом и оторваться от России, — рассказала главный редактор сайта Charter97.org

«Считается, что Беларусь находится в сфере влияния России»

Почему в течение многих лет никто не обращал внимания на проблемы Беларуси? Наталья Радина сразу дает ответ на этот вопрос: после прихода к власти Лукашенко Беларусь молча отдали России.

— Об этом никто не говорил, но это было довольно очевидно, — считает журналистка.

Европейские страны и США не хотели разрабатывать какую-либо стратегию в отношении Беларуси, не видели ее в Европе, ведь боялись конфликта с Россией.

— Считалось, что это территория под контролем Российской империи. На Западе решили, что Беларусь не стоит того, чтобы из-за нее конфликтовать с «российскими царями», — говорит белорусская журналистка.

— Сначала это был Борис Ельцин, потом Путин. За исключением того, что оппозиции обычно оказывалась декларативная поддержка, не разрабатывалась стратегия по вопросу того, как вернуть свободу Беларуси, — рассказала Наталья Радина. — И это привело к катастрофическим последствиям, потому что западные политики не видели очевидных вещей. Они не видели, насколько стратегически важна территория Беларуси в условиях войны. Они не заметили, что это «балкон», через который Путин угрожает не только Украине, но и Европе, — рассказала главный редактор сайта Charter97.org

Наталья Радина напомнила, что Путин с территории Беларуси напал на Украину. Однако ситуация могла сложиться иначе, если бы Беларусь была свободна, а Европа помогла бы вырваться стране из лап Путина.

— Необходимо понимать, что вопрос свободы и демократии в Беларуси напрямую связан с вопросами европейской безопасности, — говорит главный редактор сайта Charter97.org.

На вопрос, если бы европейцы знали об этом, могли бы они исправить это положение вещей, она ответила: «Конечно, да».

Как рассказала Наталья Радина, в настоящее время существует три языковых издания книги Фельштинского. Русская версия книги была издана в Германии. Издание на белорусском языке было напечатано в Польше, а украинская версия вышла в Киеве. Книга также будет издана на английском и по-польски. Издание насчитывает около 500 страниц.

