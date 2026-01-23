«Самые ветхие теплосети в Минске — это парадокс» 3 23.01.2026, 12:54

4,424

Иллюстративное фото

Стало привычным то, что любые погодные катаклизмы обязательно сопровождаются авариями в разных местах страны.

Только в эти дни продолжаются работы в Минске с прорвавшим трубопроводом, из-за чего жители пяти районов оставались без тепла и горячей воды, часть Борисова также была без отопления и горячей воды, произошла новая авария на теплотрассе в Смолевичах.

Сообщают, что работы по восстановлению осложнены погодными условиями, так как ночью температура воздуха опускается до минус 20 градусов.

Однако морозной зиме предшествовало теплое лето, когда температура для ремонта была вполне комфортной.

Почему коммунальные службы не воспользовались возможностью как следует подготовиться к отопительному сезону, «Филин» разбирался вместе с руководителем проекта «Кошт Урада» Владимиром Ковалкиным.

— Проблема заключается в том, что изношенность теплосетей в стране очень высокая, — отмечает Владимир Ковалкин. — Разумеется, точные данные никто не озвучивает.

Но я нашел одну научную статью в журнале БНТУ за 2018 год. И там как раз приводятся данные по износу теплосетей ГПО «Белэнерго». Это объединение, которое отвечает за производство тепловой энергии в стране и объединяет все ТЭЦ, котельные и тепловые сети, работает в связке с электроэнергетикой.

Так вот, в Минске изношенность теплосетей составляет 62,5%. Это самый высокий показатель. За столицей идет Гродно (44,20 %), потом Брест (40,48 %), Могилев (38,30%), Гомель (31,80%) и Витебск (18,76%).

В статье подчеркивается, что детальный анализ структуры тепловых сетей указывает на серьезную проблему их старения.

Более 40% эксплуатируемых теплосетей уже тогда, в 2018 году, имели срок службы более 25 лет. А такой срок свидетельствует о том, что теплосети полностью изношены и подлежат замене.

«Несмотря на ежегодный рост замены трубопроводов тепловых сетей, ситуация кардинально не меняется, и в ближайшие годы количество сетей, отработавших назначенный срок службы, составит более половины», — предупреждал автор еще 8 лет назад.

Разумеется, даже 100% изношенность не означает, что теплосети все сразу одномоментно перестанут работать. Но вероятность аварий кратно возрастает.

Поражает то, что самые изношенные теплосети в Минске, богатом городе с безумной стоимостью недвижимости. И даже он не может себе позволить качественный ремонт. Отсюда и все эти прорывы и проблемы.

— Очевидно, в бюджете нет средств на такое затратное мероприятие.

— Интересно, почему? Знаете, чем Минск особенно выделяется на фоне других городов, чем он отличается от условного Могилева? Братьями Каричами и прочими «карманными олигархами».

Средства делать невиданные подарки «друзьям» Лукашенко, которые получают и землю под застройку бесплатно, и всевозможное налоговые и таможенные льготы, есть.

Еще и на город вешают необходимость тянуть теплосети к их объектам. Вот вам и ответ, где деньги и почему в Минске все так изношено.

Пока олигархи Лукашенко зарабатывают на городских ресурсах, теплосети ветшают и стареют.

— Вы сказали, что данные на сегодня по теплосетям не публикуют, но сами-то чиновники, наверняка, их знают. Неужели им не страшно?

— А почему им должно быть страшно? Резиденция Лукашенко обеспечена необходимыми системами теплосетей на все случаи.

— А если крупная авария, в результате которой пострадает много районов и людей, наподобие той, что была на днях?

— Если нужно, Лукашенко выйдет и объяснит этим людям, что у них слишком жарко в квартирах, что нечего устраивать Африку, можно и похолоднее.

— Но систему это не спасет. Очевидно, что будут и другие аварии, и люди будут возмущаться.

— Возмущаться после объяснений Лукашенко? А ОМОН с ГУБОПиКом зачем?

— А если обратиться к варианту все-таки починить теплосети и попробовать изыскать на это средства, может быть, даже из тех, которые стали поступать после изменения условий оплаты для членов семей «тунеядцев»?

— Что вы — это слезы. Там чисто политическая история. Уверен, что затрат на сбор этих денег больше, чем самих денег.

— Вы считаете, что результат был бы возможен, если бы все получали землю под застройку в Минске на общих условиях, внося деньги в бюджет?

— Да, этого было бы вполне достаточно. Нужно просто исполнять законодательство. В Минске дорогая земля. Если ее продавать с аукциона под застройку, можно получать хорошие деньги.

То есть если осуществлять все строительство по закону и не выписывать льготы личными указами Лукашенко, то соберутся деньги без проблем и на теплосети, и на всю необходимую инфраструктуру. Если помните, мосты тоже рушатся.

То, что в Минске самые изношенные и самые ветхие теплосети — это парадокс. При таких ценах на недвижимость! Это нонсенс. Если не воровать, так не бывает.

— При условии наличия средств, сколько потребуется времени, чтобы заменить все теплосети хотя бы в Минске?

— Точно не один сезон. Технически на весь город уйдет лет пять, чтобы обновить все, если делать это интенсивно. Соответственно, каждый год задержки будет увеличивать этот срок.

Инфраструктура будет ветшать, причем везде, трубы будут выходить из строя и дальше. И мосты будут падать, и с другой городской инфраструктурой будут проблемы.

Это все звенья одной цепи, все результат недофинансирования инфраструктуры.

— Если ситуация будет усугубляться, как людям впредь готовиться к таким морозам?

— Можно переехать в частный дом с индивидуальной системой обогрева. А можно начать изучать украинский опыт, то, как там люди выживают после постоянных аварий.

Правда, Минск, не бомбят. Но теплосети и так могут рвануть в любой момент, с питьевой водой может повториться что-то вроде аварии 2020 года. А заодно и под мостами лучше не ходить. Потому что, повторю, все взаимосвязано.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com