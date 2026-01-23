В Беларуси изменят правила лизинга 23.01.2026, 13:30

2,794

Каких новшеств ждать?

Ко второму чтению в так называемой палате представителей готовится проект закона «О лизинговой деятельности», который комплексно отрегулирует эту сферу в едином нормативном акте. Документ определяет правила лизинговых договоров, требования к информации лизинговых компаний, полномочия Нацбанка по контролю и права/обязанности сторон, сообщает БЕЛТА.

Законопроект, в частности, ограничивает переплату: устанавливает, сколько лизинговая организация может добавить сверх стоимости объекта в зависимости от срока свыше или до года. «На уровне Нацбанка ограничат штрафы за невыполнение обязательств, чтобы человек не попал в финансовую кабалу с непомерными пенями. Законопроект дает время на выполнение обязательств в силу жизненных обстоятельств. Упрощен лизинг жилья и домов на земле: раньше возникали вопросы с участком. Учтены сложности 10-летней практики и инкорпорированы в документ», — кратко перечислил новеллы председатель постоянной комиссии так называемого совета республики по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов.

В законопроекте закреплено появление вторичного лизинга. «Это когда предмет лизинга приобретается, передается лизингополучателю по условиям лизинга, а затем по соглашению или в результате обстоятельств возвращается лизингодателю. Проблема в том, что у лизингодателя возникает вопрос: что делать с этим имуществом? Ведь его цель — не владеть им, а профинансировать сделку и передать имущество лизингополучателю. Если имущество возвращается, лизингодателю нужно его реализовать. С учетом специфики оборудования или техники это не всегда просто. Вторичный лизинг позволяет повторно передать это имущество новому лизингополучателю во владение и пользование, в том числе с возможностью последующего выкупа», — объяснил начальник управления методологии небанковских и инвестиционных операций главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Александр Дедков.

Для лизинговых организаций это обеспечит финансовую составляющую их деятельности, то есть финансирование приобретения и передачи имущества. Для лизингополучателей — больше гибкости.

Например, в Европе очень популярен лизинг, который у нас называется оперативным. «Он заканчивается не выкупом предмета лизинга, а его возвратом лизингодателю. Например, всем хочется иметь хороший автомобиль и обновлять его по мере выхода новых моделей. Соответственно, можно заключить договор с лизинговой организацией: бизнесмен заказывает автомобиль, лизинговая компания его приобретает и передает в лизинг на 2—3 года. По завершении срока старый автомобиль возвращается лизингодателю, а клиент берет новый на тех же условиях. Возвращенный автомобиль передается другому лизингополучателю по значительно меньшей цене. Интерес для второго лизингополучателя в том, что лизинговые организации как собственники строго контролируют состояние имущества. Они следят за сохранностью, обслуживанием и порядком. Мой совет: если вы рассматриваете покупку б/у автомобиля, сначала смотрите предложения от лизинговых компаний. Это не реклама: на личном опыте, когда искал себе машину, именно так и делал. Я уверен: возвращенные лизингодателю автомобили в нормальном состоянии, потому что компании заинтересованы в их сохранности», — привел пример Александр Дедков.

