Минчанин показал, как выглядит «Володарка» на реконструкции изнутри

Минчанин показал, как выглядит «Володарка» на реконструкции изнутри9
- 23.01.2026, 17:35
Уникальные кадры.
Минчанин смог свободно попасть на территорию Пищаловского замка в Минске, где раньше находилось СИЗО-1, известное многим как «Володарка», заметил Telegram-канал «Хартия-97%».
Пока объект находится на реконструкции, доступ к нему оказался открыт — это позволило сделать уникальные кадры не только снаружи, но и изнутри пустующих помещений.
На снимках видно текущее состояние бывшего следственного изолятора: от внутреннего двора до коридоров самого здания.