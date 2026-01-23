Минчанин показал, как выглядит «Володарка» на реконструкции изнутри 9 23.01.2026, 17:35

Уникальные кадры.

Минчанин смог свободно попасть на территорию Пищаловского замка в Минске, где раньше находилось СИЗО-1, известное многим как «Володарка», заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

Пока объект находится на реконструкции, доступ к нему оказался открыт — это позволило сделать уникальные кадры не только снаружи, но и изнутри пустующих помещений.

На снимках видно текущее состояние бывшего следственного изолятора: от внутреннего двора до коридоров самого здания.

