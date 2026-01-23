Британский флот перехватил в Ла-Манше военные корабли РФ: подробности операции 16 23.01.2026, 23:12

Двухдневную спецоперацию координировали с союзниками по НАТО.

Британский Королевский флот отслеживал российские суда, которые проходили курсом через пролив Ла-Манш, во время скоординированной с союзниками по НАТО двухдневной операции.

Об этом сообщает Reuters.

Королевский флот Великобритании привлек к миссии два патрульных корабля и вертолет Wildcat. Они перехватили российский военный корабль «Бойкий» и вспомогательное судно Балтийского флота - нефтяной танкер «Генерал Скобелев».

Российская группировка направлялась на север. Великобритания отслеживала корабли РФ два дня, прежде чем передать мониторинг за ними другому союзнику по НАТО. При этом об операции стало известно буквально через день после того, как Лондон поддержал высадку военных Франции на российский танкер «теневого флота».

Танкер РФ отслеживался некоторое время, прежде чем французские ВМС захватили подсанкционное судно, пока оно проходило через Гибралтарский пролив. Операцию провели в рамках попытки пресечь деятельность судов «теневого флота» российского режима.

