Ключевой показатель рождаемости в России обвалился до минимума за два десятилетия 14 23.01.2026, 16:27

Вопреки призывам Путина.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), отражающий среднее количество детей на одну женщину детородного возраста, по итогам 2025 года снизился в России десятый год подряд.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата (официально они не опубликованы), по состоянию на декабрь СКР опустился до отметки 1,374 (против 1,4 на конец 2024 года). Прошлогоднее значение значение стало самым низким с 2006 года: тогда СКР составлял 1,305, следует из официальной государственной статистики в ЕМИСС.

Максимально значение суммарного коэффициента рождаемости в современной истории страны Росстат зафиксировал в 2015 году — 1,762. С тех он потерял 0,388 пункта, или 22%, что стало сильнейшим падением с 1990-х годов: тогда СКР обвалился с 1,892 в последний год существования СССР до 1,157 в 1999 году. При этом падения коэффициента рождаемости 10 лет подряд публично доступная статистика в современной истории не фиксировала еще ни разу, следует из данных в ЕМИСС.

Вопреки призывам Владимир Путина властей рожать по 8 детей и вернуться к традициям многодетности Древней Руси, суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей также снизился. В декабре он составил 0,362 (против 0,376 годом ранее) и опустился ниже довоенного уровня (0,364 в 2021 году).

Сколько именно рождается в России детей, достоверно неизвестно. Осенью прошлого года Росстат засекретил статистику, которую прежде публиковал раз в месяц. Последние доступные данные показали, что в 2024 году число рождений сократилось до 1,222 млн младенцев — минимума с 1999 года. По сравнению с 2014 годом рождаемость упала на треть, а в январе–марте 2025 года и вовсе установила антирекорд с рубежа XVIII–XIX веков — 288 тысяч детей за три месяца.

