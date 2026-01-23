Трамп решил возродить программу «звездных войн» времен Рейгана и развала СССР

Трамп решил возродить программу «звездных войн» времен Рейгана и развала СССР14
- 23.01.2026, 17:13
Президент США сравнил «Золотой купол» с СОИ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты располагают технологиями, позволяющими создать масштабную систему противоракетной обороны «Золотой купол», которую он сравнил с программой «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) времён Рональда Рейгана, известной как «звёздные войны». «Рональд Рейган думал об этом много лет назад, но у нас не было нужных технологий в тот момент. Идея была великолепной, но не было технологий. Теперь у нас невероятные технологии», — сказал президент в эфире Fox.
Он добавил, что часть системы будет размещена над Гренландией, подчеркнув стратегическую важность острова. Трамп также отметил, что США получат на острове «всё, что хотят, без каких-либо затрат».
Новая инициатива, анонсированная как американский аналог израильского «Железного купола» в январе 2025 года, на деле представляет собой гораздо более амбициозный проект. Как писала Financial Times, предлагаемая система ПВО, призванная защитить США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, по своим масштабам и концепции напрямую наследует программу Рейгана СОИ.
Целью СОИ было создание противоракетного «щита» США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки посредством развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета.
СОИ — один из ключевых элементов гонки вооружений, навязанной США СССР, приведших к его распаду.