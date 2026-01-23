Трамп решил возродить программу «звездных войн» времен Рейгана и развала СССР 14 23.01.2026, 17:13

4,710

Дональд Трамп

Президент США сравнил «Золотой купол» с СОИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты располагают технологиями, позволяющими создать масштабную систему противоракетной обороны «Золотой купол», которую он сравнил с программой «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) времён Рональда Рейгана, известной как «звёздные войны». «Рональд Рейган думал об этом много лет назад, но у нас не было нужных технологий в тот момент. Идея была великолепной, но не было технологий. Теперь у нас невероятные технологии», — сказал президент в эфире Fox.

Он добавил, что часть системы будет размещена над Гренландией, подчеркнув стратегическую важность острова. Трамп также отметил, что США получат на острове «всё, что хотят, без каких-либо затрат».

Новая инициатива, анонсированная как американский аналог израильского «Железного купола» в январе 2025 года, на деле представляет собой гораздо более амбициозный проект. Как писала Financial Times, предлагаемая система ПВО, призванная защитить США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, по своим масштабам и концепции напрямую наследует программу Рейгана СОИ.

Целью СОИ было создание противоракетного «щита» США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки посредством развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета.

СОИ — один из ключевых элементов гонки вооружений, навязанной США СССР, приведших к его распаду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com