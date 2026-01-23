Звезда «Игры престолов» заговорила с белорусским акцентом 5 23.01.2026, 18:43

Видеофакт.

Звезда «Игры престолов» заговорила по-русски с белорусским акцентом в новом шпионском сериале «Пони».

Это шпионский триллер, действие которого происходит в 1977 году. В центре сюжета — две секретарши американского посольства (одну из них играет Эмилия Кларк). После того, как мужья барышень при странных обстоятельствах погибают, женщины становятся оперативницами ЦРУ и отправляются в Москву, заметил сайт blizko.by.

Задача героини Эмилии Кларк — сблизиться с перспективным агентом КГБ. Но вот беда: девушка говорит по-русски с сильным акцентом. Как его объяснить? Да конечно же тем, что она приехала из Беларуси. Позже «Надя из Беларуси» уточняет, откуда именно — из «Полоцка, Витебская область».

Героиня Кларк играет действительно крутую девчонку. Например, с помощью жесткой фразы «Надя» ставит на место зарвавшуюся продавщицу яиц. Этот эпизод уже стал вирусным в интернете. Увы, слово «бульба» в сериале так и не прозвучало, но необычный белорусский акцент все же изрядно поднимает настроение.

