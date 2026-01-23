23.01.2026, 18:55
Новый влиятельный тандем ЕС

  23.01.2026, 18:55
Баланс сил в Европе изменился.

На фоне ослабления традиционного франко-германского сотрудничества канцлер Германии Фридрих Мерц все активнее выстраивает союз с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, рассматривая Рим как ключевого партнера в управлении Европейским союзом. Их сближение отражает изменение баланса сил в ЕС, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

В пятницу Мерц и Мелони проведут встречу в Риме, где, как ожидается, договорятся о расширении сотрудничества в сфере обороны и промышленности. Германия и Италия уже взаимодействуют в военной области: компании Rheinmetall и Leonardo создали совместное предприятие по производству бронетехники. Кроме того, Берлин и Рим готовят совместный документ к февральскому саммиту ЕС с предложениями по поддержке европейской промышленности и расширению экспорта.

Одной из причин сближения стала растущая раздраженность Германии позицией Франции. Берлин недоволен попытками Парижа затормозить торговое соглашение ЕС с Меркосур, а также спорами вокруг совместных оборонных проектов. В этом контексте Италия воспринимается как более прагматичный и предсказуемый партнер.

Мерц и Мелони объединяет и осторожный подход к отношениям с США. Оба лидера стремятся избегать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом и выступают за диалог с Вашингтоном, в отличие от более жесткой линии французского президента Эммануэля Макрона.

При этом союз Берлина и Рима носит скорее тактический характер. Между странами сохраняются разногласия по бюджетной политике, оборонным расходам и использованию замороженных российских активов. Тем не менее политическое сближение правых сил в Германии и Италии, а также поиск альтернативы ослабевшему франко-германскому мотору делают альянс Мерца и Мелони заметным новым фактором европейской политики.

