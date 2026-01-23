Поездка в Италию обернулась белорусу долгом в 14 тысяч рублей 11 23.01.2026, 19:40

Огромную сумму выставил мобильный оператор.

У Александра украли телефон, когда он вместе с сыном путешествовал по Италии. Сим-карту блокировать мужчина не стал, посчитав, что, раз грабители языка не знают, вряд ли смогут воспользоваться его аппаратом. Однако по возвращении в Беларусь оказалось, что у Александра долг перед мобильным оператором в 14 тысяч рублей, пишет «Зеркало».

Сын Александра Егор живет в Варшаве. Прошлым летом мужчина приехал к нему, чтобы вместе отправиться в путешествие по югу Италии.

— Перед тем как уезжать из Беларуси, Саша с Егором потратили немало сил, чтобы отключить роуминг совсем. И получали подтверждение, что он отключен, — рассказывает подробности истории друг семьи Дмитрий.

Решив проблему, отец и сын отправились в путешествие. В самом конце поездки, за несколько часов до обратного самолета, мужчины спустились в метро в Неаполе. Там с Александром столкнулся незнакомец с большими баулами.

— Только через две остановки они заметили, что у Саши пропал телефон, — рассказывает Дмитрий. — Сын говорил ему, мол, давай карту заблокируем, выйдем из всех аккаунтов. Но тот ответил, что не нужно, они ничего не смогут сделать, языка не понимают и так далее. Егор уступил.

Александр и Егор вернулись в Варшаву, а на следующий день с ними связалась бабушка, мама Александра, и рассказала, что звонили из А1 и предупредили о каком-то большом долге. На тот момент речь шла о 11 тысячах рублей. Когда минус достиг этой отметки, сим-карту заблокировали.

— Егор сразу набрал службу поддержки А1. Там сказали, что мошенники разблокировали телефон и делали минутные звонки в течение десяти часов. Скорее всего, звонили в различные кол-центры — в Боснию и Герцеговину, вообще не пойми куда, — рассказывает Дмитрий. — Первые звонки начались буквально через полчаса после того, как у Саши украли телефон. Настолько все быстро случилось. То есть это были очень подкованные ребята. Как потом друг с сыном узнали, в Италии такие кражи в туристических местах поставлены на поток. Из телефона выжимают максимум: деньги со счета выводят, сим-карту используют для звонков в кол-центры, а потом сам аппарат разбирают на детали.

Он также задался вопросом, почему оператор не заблокировал сим-карту раньше — когда закончились деньги на балансе или минус был не таким большим.

Егор проверил и счет отца в «Беларусбанке». Оказалось, что с него списали средства — всего 800 евро в эквиваленте.

— У Саши там не было двухфакторки (пароль — «один, два, три, четыре»), поэтому им удалось это сделать. Деньги перевели напрямую на итальянскую карту. Ну, а больше 800 евро не смогли, потому что там у него лимит стоял, — рассказывает подробности Дмитрий.

После возвращения в Беларусь Александр отправился в А1. Сотрудник огорошил — итоговая сумма выросла до 14 тысяч рублей. После объяснений и разбирательств оператор пошел навстречу и скостил 90% от суммы задолженности. Александр заплатил только 1400 рублей.

Дмитрий отмечает: и Александр, и его сын уточняли у А1 момент с отключением роуминга. Но выяснилось, что сделали они это частично.

— В А1 объяснили, что тот роуминг, который они отключили, касался то ли только эсэмэсок, то ли интернета, а звонков — нет, — говорит он.

Обращение в «Беларусбанк» результата не принесло: там возместить потерю 800 евро отказались из-за отсутствия доказательств, что деньги украли.

По заявлению Александра в милицию возбуждать уголовное дело тоже не стали, так как не был установлен факт хищения денег на территории Беларуси.

А что говорят в А1?

Журналистка «Зеркала» как обычная клиентка позвонила мобильному оператору по номеру для консультаций в роуминге с вопросом, как полностью отключить услугу, чтобы невозможны были ни звонки, ни СМС, ни пользование интернетом.

— Просто зайдите в приложение А1, выберите «Услуги» — «Подключенные» — «Отключить услугу» — «Международный роуминг» либо «СМС-роуминг», если они подключены. Если эти услуги отключены, соответственно, телефон не сможет никогда подключиться к сетям других операторов, — объяснил сотрудник.

— У меня знакомые в Италию съездили, у них был роуминг отключен, но телефон украли и назвонили на 14 тысяч рублей.

— Значит, у них роуминг был подключен. Если бы услуга «Международный роуминг» была отключена, сим-карта просто не смогла бы работать. <…> Не подключилась бы сим-карта ни к каким итальянским операторам. Ну, либо какие-то там суперхакеры, может, взломали. Но это маловероятно.

Все начисления в роуминге — у людей, которые считают, что, если я телефоном не пользуюсь, начислений не будет, но они забывают, что основные приложения могут обновляться в фоновом режиме. Все эти мессенджеры — тоже: поступление всяких сообщений, фотографий. Это все за счет мобильного интернета. Телефон просто лежит, но в фоновом режиме может потреблять интернет-данные. А они достаточно дорогие. Отключив услугу «Международный роуминг», вы не сможете воспользоваться своим телефоном за пределами страны, соответственно, никаких начислений не будет.

— Почему, например, А1 не может просто отключить сим-карту, которая за границей, если видит, что на балансе уже минус тысяча?

— Дело в том, что данные А1 предоставляют иностранные операторы. Они передают информацию, что с телефона, который находится в роуминге, было потребление либо мобильного интернета, либо услуг связи. Но они информацию могут представлять с задержкой очень большой.

— То есть пока вы ее получите, уже большая сумма может быть списана?

— Да. А учитывая, что в Европе в среднем один мегабайт 16 рублей стоит, понимаете, сколько может выйти.

— Есть ли какие-то тарифы, в которых отключались бы сим-карты, когда нулевой баланс или минимальный минус?

— Есть такая услуга, называется «Контроль постоянный», при минусовом балансе будут отключены услуги связи.

Консультант отметил, что блокировка происходит даже при небольшом минусе. Однако другая специалистка А1, к которой мы обратились за уточнениями, пояснила, что система не будет прерывать длительный звонок (не более 60 минут) или действующую интернет-сессию до их завершения.

— Поэтому образование значительной задолженности может быть даже при этих особых условиях контроля, — предупредила она.

