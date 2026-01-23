Жители Киева ставят палатки в квартирах
- 23.01.2026, 23:32
- 15,956
Люди живут без света и тепла, но не теряют надежды.
Жители Киева разводят костры на улице и ставят палатки в квартирах. По вечерам, когда украинская столица погружается во тьму, атмосфера во дворах напоминает Минск 2020 года. Люди греются горячим чаем, приготовленным на костре, поют песни и верят, что добро победит, пишет «Радыё Рацыя».
Рассказывает белоруска и бывшая политзаключенная Ирина Счастная, которая с начала блэкаута находится в Киеве:
— Я ехала с таксистом, конечно, они с женой отправили детей к тете в пригород Киева, потому что там есть свет. А сами остались в киевской квартире и поставили посреди комнаты палатку — вот так и живут. Люди поддерживают друг друга, устраивают вечеринки. Видимо, российские власти рассчитывали, что блэкаутом они разозлят людей, но получилось наоборот — это еще больше объединило украинцев.
Напомним, по состоянию на 23 января в Киеве без теплоснабжения остаются около 2600 домов, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, за минувшие сутки тепло вернули почти в 600 домов, большинство из которых находится на левом берегу столицы.