Жители Киева ставят палатки в квартирах 22 23.01.2026, 23:32

15,956

Люди живут без света и тепла, но не теряют надежды.

Жители Киева разводят костры на улице и ставят палатки в квартирах. По вечерам, когда украинская столица погружается во тьму, атмосфера во дворах напоминает Минск 2020 года. Люди греются горячим чаем, приготовленным на костре, поют песни и верят, что добро победит, пишет «Радыё Рацыя».

Рассказывает белоруска и бывшая политзаключенная Ирина Счастная, которая с начала блэкаута находится в Киеве:

— Я ехала с таксистом, конечно, они с женой отправили детей к тете в пригород Киева, потому что там есть свет. А сами остались в киевской квартире и поставили посреди комнаты палатку — вот так и живут. Люди поддерживают друг друга, устраивают вечеринки. Видимо, российские власти рассчитывали, что блэкаутом они разозлят людей, но получилось наоборот — это еще больше объединило украинцев.

Напомним, по состоянию на 23 января в Киеве без теплоснабжения остаются около 2600 домов, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, за минувшие сутки тепло вернули почти в 600 домов, большинство из которых находится на левом берегу столицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com