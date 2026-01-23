Неожиданный поступок Кейт Миддлтон удивил охрану

Неожиданный поступок Кейт Миддлтон удивил охрану4
- 23.01.2026, 19:55
- 15,860
Жест принцессы стал вирусным.
Во время недавнего визита в Шотландию принцесса Уэльская Кейт Миддлтон удивила поклонников королевской семьи, своего мужа Уильяма и больше всего охрану.
Принц и принцесса Уэльские посетили город Стирлинг. Супруги там пообщались с поклонниками, а видео неожиданного жеста Кэтрин активно распространяется по сети.
Кейт Миддлтон напугала охрану
В видео видно, как будущая королева Великобритании машет рукой, идя к автомобилю, но вдруг останавливается, указывает на толпу и быстро направляется обратно. Неожиданный поворот застал врасплох ее охрану, а в сети шутят, что те «меняют белье» несколько раз в день.
Кейт Миддлтон спонтанно побежала к поклоннице, приняла от нее букет и сделала совместное селфи.
В сети вспоминают, что в свое время жена принца Уильяма остановила свой кортеж в Уэльсе, чтобы поздороваться с трехлетней девочкой Лили-Роуз, которая громко звала принцессу.
Реакция сети
В комментариях к видео британцы и не только восхищаются добрым сердцем будущей королевы:
«Видно, что у нее доброе сердце, судя по тому, как она общается с людьми».
«Ее охране, видимо, приходится менять нижнее белье несколько раз в день».
«Молюсь за здоровье ее семьи».
«Как американка я искренне обожаю и восхищаюсь принцем Уильямом и принцессой Кейт. Добросердечные люди и очень заботливые».