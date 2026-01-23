30 апреля 2026, четверг, 21:08
Неожиданный поступок Кейт Миддлтон удивил охрану

  23.01.2026, 19:55
Жест принцессы стал вирусным.

Во время недавнего визита в Шотландию принцесса Уэльская Кейт Миддлтон удивила поклонников королевской семьи, своего мужа Уильяма и больше всего охрану.

Принц и принцесса Уэльские посетили город Стирлинг. Супруги там пообщались с поклонниками, а видео неожиданного жеста Кэтрин активно распространяется по сети.

Кейт Миддлтон напугала охрану

В видео видно, как будущая королева Великобритании машет рукой, идя к автомобилю, но вдруг останавливается, указывает на толпу и быстро направляется обратно. Неожиданный поворот застал врасплох ее охрану, а в сети шутят, что те «меняют белье» несколько раз в день.

Кейт Миддлтон спонтанно побежала к поклоннице, приняла от нее букет и сделала совместное селфи.

В сети вспоминают, что в свое время жена принца Уильяма остановила свой кортеж в Уэльсе, чтобы поздороваться с трехлетней девочкой Лили-Роуз, которая громко звала принцессу.

Реакция сети

В комментариях к видео британцы и не только восхищаются добрым сердцем будущей королевы:

«Видно, что у нее доброе сердце, судя по тому, как она общается с людьми».

«Ее охране, видимо, приходится менять нижнее белье несколько раз в день».

«Молюсь за здоровье ее семьи».

«Как американка я искренне обожаю и восхищаюсь принцем Уильямом и принцессой Кейт. Добросердечные люди и очень заботливые».

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
Лукашенко загнан в угол
