Апокалипсис по шаблону 3 Александр Невзоров

23.01.2026, 20:02

8,806

Александр Невзоров

Русские пропагандисты вновь «уничтожают» мир.

Эти русские грезы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далеком Соплежуйске.

На российском телевидении призвали ударить «Орешником» по странам Балтии. «Пусть они умрут, потому что их не жалко», — рассуждают вурдалаки. Пока романтичный Трамп формирует «Советы Мира», медиаобслуга русского Рейха продолжает мечтать о тотальной смерти соседей и сжигании балтийских детей в пламени «Орешников».

Однако разнообразием русский телевизор не балует. Официальные СМИ спустились до уровня капустника в «тяжелом отделении» психушки. Пропагандистам пора обогатить репертуар. А то они опять «убивают» народы Земли надоевшими ракетами, а города рубят лопатками русских десантников. Конечно, все их геноциды свершаются «за три дня», а нации уже стоят на коленях и облизывают железный лапоть Кремля.

Эти русские грезы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далеком Соплежуйске. Неужели так сложно добавить свежую струю в пропаганду? Русские мечты могли бы быть гораздо изощреннее и смелее. Ненависть к человечеству — «коронная тема» наследников Достоевского. У них получается страстно, но зацикленно на одних и тех же методах истребления людей. Ведь население Земли можно «уничтожать» гораздо больнее и поучительнее: опыляя континенты ядами, бомбя раскаленными метеоритами и обрушивая столицы сквозь проломы земной коры прямо в жидкие расплавы мантии. Такие новации были бы очень по душе и Кремлю, и населению, которое устало от позора своих грязных орков, которые четвёртый год ползают по развалинам поселков Донбасса.

Александр Невзоров, Telegram

