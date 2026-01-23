Апокалипсис по шаблону3
- Александр Невзоров
- 23.01.2026, 20:02
Русские пропагандисты вновь «уничтожают» мир.
Эти русские грезы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далеком Соплежуйске.
На российском телевидении призвали ударить «Орешником» по странам Балтии. «Пусть они умрут, потому что их не жалко», — рассуждают вурдалаки. Пока романтичный Трамп формирует «Советы Мира», медиаобслуга русского Рейха продолжает мечтать о тотальной смерти соседей и сжигании балтийских детей в пламени «Орешников».
Однако разнообразием русский телевизор не балует. Официальные СМИ спустились до уровня капустника в «тяжелом отделении» психушки. Пропагандистам пора обогатить репертуар. А то они опять «убивают» народы Земли надоевшими ракетами, а города рубят лопатками русских десантников. Конечно, все их геноциды свершаются «за три дня», а нации уже стоят на коленях и облизывают железный лапоть Кремля.
Эти русские грезы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далеком Соплежуйске. Неужели так сложно добавить свежую струю в пропаганду? Русские мечты могли бы быть гораздо изощреннее и смелее. Ненависть к человечеству — «коронная тема» наследников Достоевского. У них получается страстно, но зацикленно на одних и тех же методах истребления людей. Ведь население Земли можно «уничтожать» гораздо больнее и поучительнее: опыляя континенты ядами, бомбя раскаленными метеоритами и обрушивая столицы сквозь проломы земной коры прямо в жидкие расплавы мантии. Такие новации были бы очень по душе и Кремлю, и населению, которое устало от позора своих грязных орков, которые четвёртый год ползают по развалинам поселков Донбасса.
Александр Невзоров, Telegram