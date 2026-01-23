Бойцы ВСУ взяли в плен группу российских оккупантов

Бойцы ВСУ взяли в плен группу российских оккупантов5
- 23.01.2026, 20:16
Целое подразделение армии РФ прекратило существование.
Силы обороны Украины продолжают активно пополнять обменный фонд, захватывая в плен российских захватчиков на разных участках фронта. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликована видеозапись результативной операции, в ходе которой удалось взять в плен сразу 6 военнослужащих армии РФ.
На обнародованных кадрах зафиксирован финальный этап задержания. Пятеро оккупантов уже находятся в окопе со связанными за спиной руками, ожидая дальнейшей транспортировки в тыл.
Всего в руки украинских воинов попали 6 оккупантов. Пока основная группа разоруженных захватчиков сидит под надзором, еще один оккупант со значительными трудностями шлепает к группе под конвоем украинского бойца.
Благодаря профессиональным действиям наших защитников, вражеское подразделение прекратило свое существование, а захваченные «языки» смогут предоставить ценную информацию и стать частью будущих обменов.