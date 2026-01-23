Бойцы ВСУ взяли в плен группу российских оккупантов 5 23.01.2026, 20:16

8,356

Целое подразделение армии РФ прекратило существование.

Силы обороны Украины продолжают активно пополнять обменный фонд, захватывая в плен российских захватчиков на разных участках фронта. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликована видеозапись результативной операции, в ходе которой удалось взять в плен сразу 6 военнослужащих армии РФ.

На обнародованных кадрах зафиксирован финальный этап задержания. Пятеро оккупантов уже находятся в окопе со связанными за спиной руками, ожидая дальнейшей транспортировки в тыл.

Всего в руки украинских воинов попали 6 оккупантов. Пока основная группа разоруженных захватчиков сидит под надзором, еще один оккупант со значительными трудностями шлепает к группе под конвоем украинского бойца.

Благодаря профессиональным действиям наших защитников, вражеское подразделение прекратило свое существование, а захваченные «языки» смогут предоставить ценную информацию и стать частью будущих обменов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com