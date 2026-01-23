США и ЕС разрабатывают 10-летний план восстановления Украины на 800 млрд долларов

США и ЕС разрабатывают 10-летний план восстановления Украины на 800 млрд долларов1
- 23.01.2026, 22:03
Деньги поступят после завершения полномасштабного вторжения.
США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, сообщает Politico.
Издание, ссылаясь на неназванных чиновников и дипломатов стран ЕС, говорит о документе, который определяет 10-летний план восстановления Украины с ускоренным путем к членству в Евросоюзе.
Европейская комиссия разослала этот план лидерам стран ЕС в четверг 22 января вечером.
Долгосрочное финансирование Украины расписано до 2040 года вместе с немедленным 100-дневным оперативным планом для запуска проекта восстановления страны.
В то же время издание отмечает, что возникнут трудности с привлечением средств для реализации этого плана, если война будет продолжаться.
Также в публикации сказано, что этот План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который предлагают США.
Он же базируется на том, что война должна быть закончена и будут действовать гарантии безопасности для Украины, зато он не рассматривается к реализации в условиях войны.
Также в материале отмечается, что в Плане процветания США рассматриваются не столько как донор, сколько как стратегический экономический партнер, инвестор и поручитель Украины.
В плане предусматривается прямое участие американских компаний в его реализации, а также подчеркивается роль Америки в привлечении частного капитала.
Кроме того, в документе говорится, что в течение следующих 10 лет ЕС, США и международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, потратят 500 миллиардов долларов государственного и частного капитала.
Еврокомиссия же намерена потратить еще 100 миллиардов евро через бюджетную поддержку и инвестиционные гарантии в рамках следующего семилетнего бюджетного блока, начиная с 2028 года. Ожидается, что это финансирование откроет инвестиции в Украине на сумму 207 миллиардов евро.
США, в свою очередь, пообещали привлечь капитал через специальный инвестиционный фонд реконструкции, но не назвали конкретной суммы.
В документе указано, что США будут инвестировать в критически важные отрасли - добычу полезных ископаемых, инфраструктуру, энергетику и технологические проекты в Украине.