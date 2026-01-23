1 мая 2026, пятница, 4:37
«Белавиа» объявила 10-дневную распродажу билетов

4
  • 23.01.2026, 22:31
  • 5,414
Куда можно улететь?

Авиакомпания «Белавиа» 23 января объявила распродажу билетов по тарифу «Промо» для трансферных пассажиров, которые летят с пересадкой в Минске. Купить «квитки» по сниженным ценам можно 10 дней – по 1 февраля.

Вот на какие направления распространяется действие «Промо»:

из Калининграда в Алматы – от 613 рублей, туда-обратно – от 983,

из Москвы в Алматы – от 499 BYN, туда-обратно – от 810,

из Санкт-Петербурга в Алматы – от 606 рублей, туда-обратно – от 969.

Сниженная стоимость касается также полетов в обратном направлении, с вылетом из Алматы. Распродажа охватывает рейсы по 28 февраля.

«Белавиа» предупредила, что количество билетов ограничено, цены актуальны на 23 января. Купить «квитки» традиционно можно на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов авиакомпании.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко