1 мая 2026, пятница, 4:37
Под Гродно охотников мобилизовали на отстрел волка

3
  • 23.01.2026, 22:42
  • 3,986
Под Гродно охотников мобилизовали на отстрел волка

Зверя заметили вблизи населенных пунктов, ранее он мог задушить собаку.

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, где видно, как волк перемещается возле жилого микрорайона Ольшанка в Гродно. После этого на место оперативно выехали охотники. Они выяснили, что хищник находится в определенном лесном массиве и пока не покидал его, пишет БелТА.

С 20 января зверя пытаются выследить, но ему удается избегать преследования. Как отмечают охотники, волк — очень осторожное и подвижное животное, которое не задерживается долго на одном месте. Выход хищника ближе к населенным пунктам (его видели более чем в двух километрах от городской черты) может объясняться периодом гона, а также морозами и нехваткой еды.

Есть основания полагать, что этот же волк несколько дней назад задушил собаку во дворе в деревне Струбка Гродненского района.

При этом специалисты отмечают, что количество волков в районе невелико, хотя подобные случаи изредка случаются. Так, летом прошлого года возле агрогородка Сопоцкин была убита волчица, которая нападала на собак в частных хозяйствах. В связи с этим владельцам животных советуют не оставлять без присмотра овец и коз, а также не выпускать собак за пределы двора.

