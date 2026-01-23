Под Гродно охотников мобилизовали на отстрел волка 3 23.01.2026, 22:42

3,986

Зверя заметили вблизи населенных пунктов, ранее он мог задушить собаку.

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, где видно, как волк перемещается возле жилого микрорайона Ольшанка в Гродно. После этого на место оперативно выехали охотники. Они выяснили, что хищник находится в определенном лесном массиве и пока не покидал его, пишет БелТА.

С 20 января зверя пытаются выследить, но ему удается избегать преследования. Как отмечают охотники, волк — очень осторожное и подвижное животное, которое не задерживается долго на одном месте. Выход хищника ближе к населенным пунктам (его видели более чем в двух километрах от городской черты) может объясняться периодом гона, а также морозами и нехваткой еды.

Есть основания полагать, что этот же волк несколько дней назад задушил собаку во дворе в деревне Струбка Гродненского района.

При этом специалисты отмечают, что количество волков в районе невелико, хотя подобные случаи изредка случаются. Так, летом прошлого года возле агрогородка Сопоцкин была убита волчица, которая нападала на собак в частных хозяйствах. В связи с этим владельцам животных советуют не оставлять без присмотра овец и коз, а также не выпускать собак за пределы двора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com