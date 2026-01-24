В минском метро предупредили о штрафе до Br450
24.01.2026, 5:55

22,522

Что нельзя делать?

В Минском метрополитене рассказали о кнопках Stop на эскалаторах. Она остановит движение там, однако без надобности делать это нельзя – можно получить штраф размером до 450 рублей. Также там предупредили об ответственности за их необоснованное использование.

Такие кнопки и переключатели расположены в верхней и нижней частях балюстрады эскалатора с обеих сторон.

Воспользоваться ими может любой пассажир, однако только в случае нештатной ситуации, когда возникает угроза безопасности людей, заметил портал Smartpress.by.

Отмечается, что остановка эскалатора без необходимости считается нарушением правил пользования подземкой. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 18.9 КоАП.

В итоге за это может грозить штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (от Br90 до Br450).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com