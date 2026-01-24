В минском метро предупредили о штрафе до Br450

В минском метро предупредили о штрафе до Br4505
- 24.01.2026, 5:55
Что нельзя делать?
В Минском метрополитене рассказали о кнопках Stop на эскалаторах. Она остановит движение там, однако без надобности делать это нельзя – можно получить штраф размером до 450 рублей. Также там предупредили об ответственности за их необоснованное использование.
Такие кнопки и переключатели расположены в верхней и нижней частях балюстрады эскалатора с обеих сторон.
Воспользоваться ими может любой пассажир, однако только в случае нештатной ситуации, когда возникает угроза безопасности людей, заметил портал Smartpress.by.
Отмечается, что остановка эскалатора без необходимости считается нарушением правил пользования подземкой. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 18.9 КоАП.
В итоге за это может грозить штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (от Br90 до Br450).