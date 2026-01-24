В минском метро предупредили о штрафе до Br450

  • 24.01.2026, 5:55
В минском метро предупредили о штрафе до Br450

Что нельзя делать?

В Минском метрополитене рассказали о кнопках Stop на эскалаторах. Она остановит движение там, однако без надобности делать это нельзя – можно получить штраф размером до 450 рублей. Также там предупредили об ответственности за их необоснованное использование.

Такие кнопки и переключатели расположены в верхней и нижней частях балюстрады эскалатора с обеих сторон.

Воспользоваться ими может любой пассажир, однако только в случае нештатной ситуации, когда возникает угроза безопасности людей, заметил портал Smartpress.by.

Отмечается, что остановка эскалатора без необходимости считается нарушением правил пользования подземкой. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 18.9 КоАП.

В итоге за это может грозить штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (от Br90 до Br450).

популярное за неделю

Мнение

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко