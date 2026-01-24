Reuters: Мексика может прекратить поставлять нефть Кубе 2 24.01.2026, 8:57

Из-за давления США.

Мексика может прекратить поставлять нефть Кубе, так как на нее оказывают давление Соединенные Штаты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию.

По данным Reuters, в администрации мексиканского президента Клаудии Шейнбаум обеспокоены тем, что Мехико может столкнуться с ответными мерами со стороны США, если продолжит поставлять нефть Кубе. В связи с этим правительство Мексики сейчас рассматривает все варианты.

Американские журналисты не исключают, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу, но ничего по данному вопросу еще не решено. Отметим, что Мексика сейчас является крупнейшим поставщиком нефти на Кубу.

В 2025 году Мехико отправлял на этот остров в среднем 12 284 барреля нефти в день. Согласно информации китайского агентства Синьхуа, президент Мексики Клаудия Шейнбаум недавно завила, что поставки нефти на Кубу будут продолжаться в рамках гуманитарной помощи. Она подчеркнула, что помощь острову выходит за рамки идеологий. Шейнбаум считает, что «нет никаких причин, по которым помощь кубинцам должна прекратиться».

Напомним, несколько лет назад США ввели санкции против венесуэльской нефти, так как полагали, что диктатор Николас Мадуро ее продает незаконно. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о полной нефтяной блокаде Венесуэлы. После этого Береговая охрана США по решению американского суда начала останавливать танкеры, которые пытались вывезти венесуэльскую нефть. В начале января 2026 года американский спецназ провел неожиданную операцию в Венесуэле, в ходе которой задержал диктатора Мадуро и доставил его в США вместе с женой. В Соединенных Штатах Мадуро и его жену обвиняют в соучастии в контрабанде наркотиков на американскую территорию. По версии прокуратуры США, Мадуро разрешил колумбийским наркокартелям перевозить кокаин через территорию Венесуэлы.

В январе в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что Дональд Трамп планирует сменить режим на Кубе. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не поддастся давлению и не капитулирует.

