Украинский генерал: К весне российская армия будет истощена 2 24.01.2026, 13:48

Евгений Ласийчук

Фото: BBC / Reuters

Ключевое значение имеют бои за Покровск и Мирноград.

Большая агломерация промышленных городов Покровска и Мирнограда в Донецкой области — одна из главных целей российского наступления. Здесь Россия сконцентрировала свою самую крупную и мощную группировку. В конце прошлого года Кремль объявил о полной оккупации этих городов. В реальности это не так, пишет Би-би-си.

Еще в конце лета 2024 года войска РФ приблизились к окрестностям этих населенных пунктов. Но Украина перебросила резервы, укрепила оборону и смогла не допустить быстрого падения агломерации.

Активные бои на этом участке фронта продолжаются уже полтора года. Максимально обострилась ситуация в начале осени 2025 года, когда российские войска смогли преодолеть оборону ВСУ на юге Покровско-Мирноградской агломерации и зайти в жилые кварталы.

Уже в конце октября российские власти объявили о «завершении окружения» украинских сил в Красноармейске и Димитрове (Кремль использует эти советские названия для Покровска и Мирнограда). 1 декабря Кремль сообщил о взятии Покровска, а перед самым Новым годом заявил о полном контроле над Мирноградом.

Украинские власти это отрицают. Военно-политическое руководство уверяет, что до сих пор под контролем ВСУ остаются отдельные районы этих городов и об окружении или взятии агломерации речь не идет.

OSINT-аналитики также обращают внимание на отсутствие достоверных данных о полном контроле России над этими населенными пунктами. Но исследователи признают, что часть Покровска и Мирнограда уже долгое время находится в «серой зоне», где ни одна из сторон не владеет устойчивым контролем за территорией.

Остается открытым вопрос: сколько еще Киев сможет противостоять мощному давлению России на этом участке фронта? Сколько сил и резервов есть у украинских войск, чтобы продолжать изнурительные бои в городской застройке Покровска и Мирнограда?

Ответы на эти вопросы есть у украинского генерала Евгения Ласийчука. С лета 2025 года он возглавляет 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск. Именно это соединение ВСУ отвечает за оборону Покровска и Мирнограда.

В интервью Украинской службе Би-би-си бригадный генерал отмечает: бойцам Сил обороны нужно продержаться до весны, когда российская армия, по расчетам, должна истощиться и затормозить продвижение.

Но пока что она наращивает темп наступления на Покровск и Мирноград.

Кто и что контролирует, где линия разграничения?

Би-би-си: Что происходит в главной зоне ответственности вашего корпуса — в агломерации городов Покровск и Мирноград? Под чьим она контролем?

Евгений Ласийчук: Сегодня Силы обороны Украины полностью контролируют северную часть Покровска и северную часть Мирнограда. Враг все же активнее ведет себя в Покровске, пытается давить на северо-запад для дальнейшего выхода на населенный пункт Гришино. Пожалуй, это его основная цель в Покровском районе.

Некоторые подразделения, привлеченные противником в этом городе, пытаются также проникать между нашими боевыми порядками на севере, пытаясь здесь выйти за пределы Покровска.

Что касается Мирнограда, то продвижение противника находится в южной части населенного пункта. Он там пытается накопить личный состав и технику.

У нас есть разведывательная информация, что там неприятель планирует продолжать попытки дальнейшего продвижения в направлении северной части Мирнограда. На сегодняшний день логистика в этой агломерации остается сложной, но мы применяем бомберы (дроны-мультикоптеры с большой грузоподъемностью — Би-би-си), наземные роботизированные комплексы, и они нам очень помогают.

Би-би-си: В декабре вы говорили, что фактически линия разграничения в Покровске проходит по железной дороге. Удалось ли россиянам перейти эту линию и закрепиться в северных районах города? Например, на картах DeepState мы видим, что там есть отдельные точки, где им это удалось.

Е.Л.: Да, действительно, этот ресурс отражает то, что противник может какую-нибудь диверсионную группу завести туда. Какое-то время она там побудет, поживет.

В настоящее время разграничительная линия проходит именно по железной дороге. Мы ее контролируем, и противнику почти не удается ее перейти. А там, где есть его маленькие островки [контроля], которые он пытается занять, он там уничтожается, он там долго не живет.

Железная дорога в Покровске разделяет город на южную и северную части. Юг удерживают российские войска, на севере до сих пор остаются позиции ВСУ

Би-би-си: Вы сказали, что ВСУ удерживают северную часть Мирнограда. Значит ли это, что с юга и центра города украинские войска уже отвели?

Е.Л.: Мирноград можно условно поделить на южную и северную части. И между ними есть такой промежуток — район пятиэтажных построек. На данном этапе мы полностью удерживаем северную часть населенного пункта и держим под огневым контролем промежуток между южной и северной частью.

Противник вынужден проходить через этот участок и накапливаться. Но такое положение дел только упрощает огневое поражение вражеских сил.

Гришино. «Мы читаем их замыслы»

Би-би-си: Между Покровском и Мирноградом расположены два села — Светлое и Ровное. Россия заявляла, что захватила их. По вашей информации — они действительно захвачены или находятся под украинским контролем?

Е.Л.: Что касается этих населенных пунктов, то там находятся наши позиции. Мы там на Новый год «будоражили» противника. Наши военнослужащие показывали флаги Украины — поздравляли врага с Новым годом. То есть наши позиции там есть.

Но действительно, противник понимает, что это важное для него направление — ему нужно отделить Покровск от Мирнограда, вклинившись в это место. Там есть наши позиции, но кое-где есть и враг. Однако ситуация там сегодня контролируемая.

Би-би-си: Когда вы говорите, что северная часть Покровска и Мирнограда остается под украинским контролем, речь идет об огневом контроле или там сохраняются фактические позиции ВСУ?

Е.Л.: Нет, огневой контроль мы осуществляем еще до этого рубежа. В северной части находятся наши позиции. Если определять линию боевого столкновения в Покровске — это железная дорога, а в Мирнограде — район пятиэтажек.

Украинское командование говорит, что под контролем ВСУ остается северная часть Покровска и Мирнограда. OSINT-аналитики из проекта DeepState и Института изучения войны (ISW) считают эти территории «серой зоной»

Би-би-си: Вы говорили, что сейчас усилия российской армии сосредоточены на захвате Гришино. Насколько россияне близки к этому и почему этот поселок так важен?

Е.Л.: Понимаете, они строят себе планы для дальнейших действий. Их замыслы мы читаем. И поступающая разведывательная информация показывает, что в дальнейшем враг будет давить именно на Гришино.

Ему очень сложно перемещаться где-нибудь в открытых полях, лесополосами. Это ясно. Поэтому он будет цепляться за населенные пункты, чтобы дальше продвигаться в глубину обороны. То есть — если говорим об этом направлении — к западу, через Гришино, в направлении Днепропетровской области. Но сейчас по Гришино ситуация контролируемая.

Были случаи, что противник пытался выдвигаться на мототехнике, условной механизированной колонной, но мы остановили его. И после этого враг снова перешел к тактике малых групп.

Как это выглядит: непосредственно с наших позиций пехота передает, что слышит движение противника или техники. Тогда оккупантов подпускаем ближе к окрестностям села и в стрелковом бою уничтожаем. Это при плохой погоде, когда мы не можем полноценно вести аэроразведку.

Но если погода позволяет вести разведку с воздуха, то мы обнаруживаем противника еще в Покровске.

Даже такая ситуация была. Россияне, имея любовь к «сакральным датам», ставили себе задачу на Новый год овладеть населенным пунктом Гришино и уже готовили для этого какие-то флаги и салюты. Но по факту успеха никакого не имели.

Российские военные демонстрируют российский флаг на аллее в Покровске 1 декабря 2025 года. Однако эта улица находится в южной части города. Убедительных доказательств контроля над всей северной частью Покровска Кремль так и не предоставил

Сколько у России войск в районе Покровска

Би-би-си: Вы можете сказать, сколько всего войск Россия накопила на этом участке фронта и сколько ей удалось завести непосредственно в Покровск и Мирноград?

Е.Л.: Что касается российской группировки, то задачи здесь выполняли 51-я и 2-я армии РФ. Но в определенный момент они потеряли эффективность, потому что понесли потери.

После этого привлекли оперативно-стратегический резерв из состава 76-й воздушно-десантной дивизии. Нам было известно, откуда она выдвигается, какими способами, как будет накапливаться.

На сегодняшний день эта десантно-штурмовая группировка ведет активные действия, пытается наступать. Но нам известно, что и она уже несет такие потери, что приходится менять подразделения, выводя их на перегруппировку, на восстановление боеспособности.

То есть это показывает, что наша оборона, огневое поражение эффективны.

Би-би-си: И сколько Россия задействовала здесь войск?

Е.Л.: В общей сложности вся группировка насчитывает до 150 тысяч. Непосредственно в Покровске — до тысячи военнослужащих. У нас именно такие данные. Но это опять же с агломерацией этого населенного пункта. То есть они находятся в посадках, активно перемещаются и так далее.

Би-би-си: А какие потери ВСУ сумели им нанести? Есть такие данные?

Е.Л.: Можно сказать, что примерно за месяц уничтожается до 2 тысяч — речь идет о раненых и погибших. Я говорю своим штабам и командирам бригад: если мы 100 военнослужащих противника за сутки не уничтожили, то это для нас был плохой день. То есть у нас есть «ориентир», и мы стараемся поднять эти цифры.

Бойцы штурмового полка «Скала» устанавливают флаг Украины на здании в центре Покровска, декабрь 2025 года

Флаги на зданиях

Би-би-си: Иногда мы видим кадры, как украинские военные, чаще всего из штурмовых подразделений, например, полка «Скала», совершают, так сказать, рейды в центральную часть Покровска с демонстрацией флага. Оправдан ли этот риск? Иногда такие операции критикуют, говоря, что ради пропагандистского эффекта Украина рискует жизнями людей.

Е.Л.: Я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, было видео, где мы поднимали свои знамена. Но сразу скажу — рейдовых действий не было. За это не нужно беспокоиться.

Наши военнослужащие поднимали флаги, передавали свои «поздравления» либо на наших позициях, либо в непосредственной близости. Это опять-таки было на Новый год. Проявили они такую инициативу.

В основном это влияет на противника, «бодрит» его военное руководство, и противник переходит к необдуманным действиям. Это уже не раз было доказано. Они начинают максимально выдвигаться пехотой, искать наши позиции, искать эти флаги.

Сколько выстоит Покровск и почему это важно

Би-би-си: Доминирует такое мнение, что когда-то Украина будет вынуждена отвести войска от Покровска и Мирнограда. Во-первых, разделяете ли вы это мнение? Во-вторых, какой тогда смысл удерживать эти города столь длительное время? В общей сложности бои на этом участке фронта продолжаются почти полтора года. Вы, вероятно, слышали рассуждения, что Украине следовало сразу отводить войска, не вступать в изнурительные городские бои. Какой вы видите ситуацию здесь в перспективе?

Е.Л.: Нельзя допускать противника в глубину нашей обороны. Покровск и Мирноград имеют большое значение для дальнейшего хода боевых действий. Сегодня враг увяз в городских боях, что в одном, что в другом городе. Он себя эффективно не показывает и за каждый метр населенного пункта несет колоссальные потери. На сегодняшний день Покровск и Мирноград сдерживают противника от дальнейшего продвижения.

Если враг добьется успеха в этих городах, то сможет накопить там личный состав и технику для дальнейшего выхода на оперативный простор. Это может быть и Славянско-Краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его в глубь обороны.

Би-би-си: По вашим прогнозам, сколько Украина еще способна будет их удерживать? Ведь это все-таки изнурительные бои.

Е.Л.: Все зависит от ресурса и личного состава. Мы построили здесь устойчивую оборону. Противник, конечно, преобладает в ресурсах и личном составе, но он тоже заканчивается. Это направление — одно из тех, куда противник уже вводит свои резервы. И мы не должны забывать о Запорожском и Харьковском направлениях, куда ему тоже надо отправлять свой личный состав.

Я думаю, к весне противник будет истощен и немного остановит темпы своего продвижения, наступления. Но это опять же, если не будет привлечен еще какой-нибудь резерв, например, морская пехота. Мы знаем, что она находится в процессе слаживания и доукомплектования. Не уверен, что ее используют именно на этом направлении, но это возможно.

Некогда многотысячный промышленный город Покровск сейчас почти полностью уничтожен. На фото — украинские правоохранители в жилых кварталах города, май 2025 года

Би-би-си: Вы сказали, что «противник будет истощен до весны». Это только на этом направлении или вообще вся российская группировка?

Е.Л.: Я именно про это направление — Покровск и Мирноград. Я владею информацией, сколько сил противника мы ликвидируем, соотношу это с нашими потерями. Зная возможности пополнения личного состава и преимущества в этом противника, думаю, еще немного — и активность его спадет.

Би-би-си: Правильно ли я понимаю, что удержание Покровска и Мирнограда имеет исключительно военную цель, а не политическую?

Е.Л.: Как военный скажу вам, что это имеет большое военное значение. Что касается политической составляющей — я не готов сейчас сказать. Мы занимаемся своим делом. Я уже говорил раньше: противника нужно уничтожать, и мы это делаем.

Би-би-си: В случае негативного сценария, то есть полного захвата Покровска и Мирнограда, по вашему мнению, какова будет следующая цель РФ — наступление в сторону Днепропетровщины или Доброполья?

Е.Л.: Если говорить о населенных пунктах, то это 100% будет Гришино и направление на Доброполье.

Если брать шире, говорить об оперативном пространстве, то это выход на Днепропетровскую область, движение на север в сторону Краматорско-Славянской агломерации. Но это уже, вероятно, следующий этап, который они там себе планируют или фантазируют. Думаю, будет задействована не только группировка, которая есть в Покровске и Мирнограде, но еще и группировка с северо-восточного направления, где противник тоже пытается продвигаться.

Президент Зеленский и генерал Ласийчук на командном пункте в ноябре 2025 года

О российских планах захвата всей Донецкой области

Би-би-си: Россия требует от Украины отдать ту территорию Донецкой области, которая остается под украинским контролем. По вашему мнению, может ли РФ военным путем захватить эти остатки Донбасса или это для нее трудная, почти нереальная задача?

Е.Л.: Это трудная и почти нереальная задача. Опять же, надо знать их ресурс и наличие личного состава. Да, конечно, у россиян есть средства огневого поражения, есть какие-то технологии.

Но, как показала нам практика этой войны, основа их успеха — это личный состав, который они всё запускают и запускают, используя актуальный сегодня способ «инфильтрации» или накопления неких групп с продвижением в глубину нашей территории. Но для этого нужно большое количество личного состава. Я почему-то думаю, что такого количества у них нет.

Би-би-си: Вы говорите о тактике «инфильтрации» пехоты, но недавно россияне пытались атаковать и механизированными колоннами, в частности, в направлении Гришино. Это были неудачные эксперименты, и они от этого отказались? Продолжают ли россияне накапливать технику для таких атак?

Е.Л.: Это их стандартная тактика, стандартный способ наступления, захвата нашей территории. В основном это было как раз при подключении резервов, это была попытка очень быстро и решительно на бронетехнике заскочить на нашу территорию.

Это очень легкая цель для нас, она уничтожается еще на подступах к населенным пунктам.

Впоследствии противник уже не использовал ее [бронетехнику]. Не потому, что ее у него нет, а потому что она неэффективно себя показывает. Далее он переходил на более легкую технику: мотоциклы, багги, легковые машины. Но, опять же, передвижение этой техники мы обнаруживаем, и мы ее поражаем.

Последний способ, к которому они сейчас пришли, это тактика малых групп.

При обнаружении нашей позиции противник изучает ее, подступы к ней, логистические пути и пытается их отсекать. Затем следует комбинированное огневое поражение по позиции — вплоть до того, что противник не жалеет использовать и тактическую авиацию с применением КАБов.

У нас даже недавно по одной позиции миномета, в одну точку, в одно пересечение лесополос было шесть ударов КАБов. Противнику мешал именно этот эффективно показавший себя миномет, и он на один миномет применил полный пакет авиабомб.

После огневого поражения позицию штурмует уже пехота.

Через день мы фиксировали, что на одну позицию до пяти таких этапов поочередно проходило. То есть противник пять раз пытался одну позицию снести, штурмануть и выставить свои «закрепы». Ему это почти никогда не удается.

Основная для нас угроза — это именно тактическая авиация противника, которая может нанести достаточно мощное огневое поражение. Остальное не является для нас чем-то особо угрожающим.

Пехота наша тоже воюет, участвует в контактных боях. И делает это достаточно спокойно.

Би-би-си: Какую вы видите тенденцию — интенсивность российских атак сейчас снижается или нарастает?

Е.Л.: На сегодняшний день увеличивается. И в Покровске, и в Мирнограде. У противника еще есть наступательный потенциал за счет резерва, который сюда привлечен. Соответственно, интенсивность боевых действий пока нарастает.

