Украинские бойцы умело уничтожили три машины и четыре укрытия россиян на Курском направлении
- 24.01.2026, 9:57
Видеофакт
На Курском направлении бойцы 15-го мобильного пограничного отряда «Стальной рубеж» результативно отработали по целям противника. За сутки они уничтожили три автомобиля россиян.
Также операторы БПЛА поразили четыре укрытия, антенну и одну точку взлета вражеских дронов. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«Сначала бойцы обнаружили вражеское авто, которое бессильно мерзло на холоде. Наши решили помочь, попав прямо в бензобак», – рассказали на странице подразделения.
После этого операторы БПЛА уничтожили еще два автомобиля противника. Также они накрыли четыре укрытия оккупантов, вывели из строя их антенну и сожгли одну точку взлета вражеских БПЛА.
«Работаем на победу!» – отметили пограничники.