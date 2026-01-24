Украинские бойцы умело уничтожили три машины и четыре укрытия россиян на Курском направлении 24.01.2026, 9:57

Видеофакт

На Курском направлении бойцы 15-го мобильного пограничного отряда «Стальной рубеж» результативно отработали по целям противника. За сутки они уничтожили три автомобиля россиян.

Также операторы БПЛА поразили четыре укрытия, антенну и одну точку взлета вражеских дронов. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Сначала бойцы обнаружили вражеское авто, которое бессильно мерзло на холоде. Наши решили помочь, попав прямо в бензобак», – рассказали на странице подразделения.

После этого операторы БПЛА уничтожили еще два автомобиля противника. Также они накрыли четыре укрытия оккупантов, вывели из строя их антенну и сожгли одну точку взлета вражеских БПЛА.

«Работаем на победу!» – отметили пограничники.

Карта: deepstatemap.live

