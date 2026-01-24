Антициклон смещает зону осадков на юг и юго-запад Беларуси

  • 24.01.2026, 10:07
Это скажется на погоде.

Неустойчивая воздушная масса, поступающая с территории Украины, ночью принесла на юго-запад и в центр Беларуси небольшой снег, местами со слабой метелью, сообщает телеграм-канал «Метеовайб».

И если ночью в Минске снег был возможен, то днём антициклон с востока должен был сместить зону осадков на юг, юго-запад.

Судя по всему, он это сделает с небольшим опозданием, и снег в центре может продолжиться и днём, а к вечеру с ростом атмосферного давления увеличится вероятность прояснений.

Воскресной ночью температура в Минске может опуститься до −20 °С, за городом местами на пару градусов ниже.

Кстати, двадцатиградусные морозы с утра уже вплотную подошли к востоку Беларуси.

