Антициклон смещает зону осадков на юг и юго-запад Беларуси 24.01.2026, 10:07

2,258

Это скажется на погоде.

Неустойчивая воздушная масса, поступающая с территории Украины, ночью принесла на юго-запад и в центр Беларуси небольшой снег, местами со слабой метелью, сообщает телеграм-канал «Метеовайб».

И если ночью в Минске снег был возможен, то днём антициклон с востока должен был сместить зону осадков на юг, юго-запад.

Судя по всему, он это сделает с небольшим опозданием, и снег в центре может продолжиться и днём, а к вечеру с ростом атмосферного давления увеличится вероятность прояснений.

Воскресной ночью температура в Минске может опуститься до −20 °С, за городом местами на пару градусов ниже.

Кстати, двадцатиградусные морозы с утра уже вплотную подошли к востоку Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com