Белорусское дерби: Протас принес «Вашингтону» победу над «Калгари» Шаранговича 2 24.01.2026, 10:14

Фото: Getty Images

Протас успешно прервал свою семиматчевую безголевую серию.

В Калгари завершилось белорусское дерби в рамках регулярного чемпионата НХЛ 2025/26, в котором, «Калгари Флэймз» потерпели поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:3.

«Калгари» — «Вашингтон» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы:

1:0 — 6 Фрост (Зари)

1:1 — 26 Лапьер (Фегервары, Карлсон)

1:2 — 47 Протас (Сурдиф, Уилсон)

1:3 — 59 Овечкин (Фегервары, Строум)

Вратари: Девин Кули 35/37 — Логан Томпсон 25/26.

Алексей Протас прервал свою семиматчевую безголевую серию и забросил победную шайбу на 48-й минуте встречи. В итоге, этот гол стал решающим. Лига признала белорусского форварда «Кэпиталз» второй звездой встречи.

Окончательный счет в игре установил звездный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Это 21-я шайба капитана «Кэпиталз» в сезоне.

В итоге, Алексей Протас провёл на льду 19 минут 12 секунд, также отыграл 1 минуту 1 секунду в меньшинстве, забросил шайбу, нанёс пять бросков по воротам (два — мимо), сделал два блока, провёл один силовой приём, совершил один перехват и одну потерю, завершив матч с показателем полезности «+1».

Теперь у Протаса-старшего 33 (17+16) очка в 49 играх текущей регулярки НХЛ.

Белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович результативными действиями не отметился, но он стал лучшим в своей команде по количеству бросков в створ ворот (5).

Егор Шарангович провёл на льду 20 минут 13 секунд, включая 56 секунд в большинстве и 2 минуты 37 секунд в меньшинстве. Он нанёс шесть бросков по воротам, один из которых пришёлся мимо створа, заблокировал три броска соперника, допустил одну потерю и завершил встречу с показателем полезности «0».

В текущем сезоне Шарангович принял участие в 46 матчах и набрал 20 (11+9) очков.

«Вашингтон» набрал 56 очков в 52 матчах и занимает 12-ю позицию в Восточной конференции. «Калгари» с 47 баллами в 51 игре идет 14-м в Западной конференции.

Оба клуба пока не попадают в плей-офф.

