Российская экономика серьезно перегрелась 4 24.01.2026, 10:41

4,602

Кремль требует повышения налогов.

Путин распорядился о значительном увеличении налоговых поступлений в условиях перегрева экономики страны, связанного с войной в Украине. Решение было принято после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в начале декабря, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

С 1 января ставка НДС выросла с 20% до 22%, что, по оценкам властей, принесет бюджету около 1 трлн рублей (≈10,47 млрд евро). При этом сохранена льготная ставка 10% на продукты питания и лекарства. Кроме того, снижение порогов для упрощенных систем налогообложения переносит часть налогового бремени на бизнес и потребителей, чтобы покрыть военные расходы. В сентябре планируется ввести новый налог на электронику, который должен стимулировать производство отечественных смартфонов и ноутбуков.

Рост российской экономики замедлился до почти стагнации. В третьем квартале 2025 года ВВП увеличился всего на 0,6% против 1,4% в начале года, а к ноябрю годовой рост составил лишь 0,1%. Промышленное производство сократилось на 0,7%, что свидетельствует о том, что военное производство уже не компенсирует общие экономические трудности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com