Российская экономика серьезно перегрелась4
- 24.01.2026, 10:41
Кремль требует повышения налогов.
Путин распорядился о значительном увеличении налоговых поступлений в условиях перегрева экономики страны, связанного с войной в Украине. Решение было принято после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в начале декабря, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
С 1 января ставка НДС выросла с 20% до 22%, что, по оценкам властей, принесет бюджету около 1 трлн рублей (≈10,47 млрд евро). При этом сохранена льготная ставка 10% на продукты питания и лекарства. Кроме того, снижение порогов для упрощенных систем налогообложения переносит часть налогового бремени на бизнес и потребителей, чтобы покрыть военные расходы. В сентябре планируется ввести новый налог на электронику, который должен стимулировать производство отечественных смартфонов и ноутбуков.
Рост российской экономики замедлился до почти стагнации. В третьем квартале 2025 года ВВП увеличился всего на 0,6% против 1,4% в начале года, а к ноябрю годовой рост составил лишь 0,1%. Промышленное производство сократилось на 0,7%, что свидетельствует о том, что военное производство уже не компенсирует общие экономические трудности.