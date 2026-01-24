США нанесли удар по судну в Тихом океане 3 24.01.2026, 11:45

Его заподозрили в перевозке наркотиков.

По распоряжению министра обороны США Пита Хегсета военные силы страны нанесли летальный кинетический удар по судну в восточной части Тихого океана. Оно, по данным США, эксплуатировалось организациями, признанными террористическими. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара двое наркотеррористов были ликвидированы, один выжил. После боевого контакта было немедленно уведомлена Береговая охрана для активации системы поиска и спасения выжившего», — заявили в командовании.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

