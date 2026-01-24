Латвия закрывает регулярные автобусные рейсы в Беларусь 5 24.01.2026, 11:50

Власти страны решили не продлевать лицензии на перевозки.

Латвия прекращает регулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию, сообщает Infotrans Media Belarus.

Вместо прямого запрета на поездки власти страны решили не продлевать лицензии на перевозки. Это значит, что как только лицензии закончатся, автобусные маршруты будут закрыты.

Ранее Министерство сообщения Латвии поручило Автотранспортной дирекции подготовить правовое обоснование для этой меры. Сейчас регулярные автобусные перевозки в Беларусь осуществляют компании Latlines и Dautrans.

Лицензия компании Dautrans на маршрут в Витебск заканчивается 31 января 2026 года. Лицензия Latlines на маршрут в Минск закончится 26 февраля, а маршрут в Гомель, который проходит через Полоцк, Витебск, Оршу и Могилев, прекратит свое существование 27 июня этого года.

