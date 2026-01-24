Сибига: Ракеты Кремля поразили не только украинцев, но и переговорный стол 12 24.01.2026, 14:46

Андрей Сибига

Фото: Pavlo Bahmut/Global Look Press

Глава МИД Украины высказался о ночной атаке РФ.

Ракеты российского диктатора Путина, которые этой ночью атаковали Украину, поразили не только украинский народ, но и переговорный стол в Абу-Даби.

Написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х:

- Цинично, что Путин отдал приказ о жестоком массовом ракетном ударе по Украине именно в тот момент, когда делегации встречались в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наш народ, но и сам переговорный стол.

Он отметил, что два крупнейших города, Киев и Харьков, этой ночью содрогнулись от громких взрывов. Были применены десятки баллистических и авиационных баллистических ракет, а также сотни беспилотников.

Основные цели остались неизменными: энергетические объекты и жилые районы. Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности.

- Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за переговорами о мире, а на скамье подсудимых специального трибунала, - подчеркнул глава МИД.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com