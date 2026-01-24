В Минске эвакуаторы массово вывозят автомобили

В Минске эвакуаторы массово вывозят автомобили16
- 24.01.2026, 16:15
В чем дело?
В Минске эвакуаторы вывозят автомобили, сообщают «Минск-Новости».
Минчанам напомнили про уборку снега в радиусе одного метра от автомобиля. Генеральный директор организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик обратила внимание, что только в Ленинском районе было составлено девять протоколов за нарушение указанного правила.
Вместе с тем заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович заявил, что, в случае необходимости, Госавтоинспекция поможет коммунальным службам установить личности владельцев транспортных средств.
Кроме того, минчанам необходимо следить за графиком очистки городских улиц и не парковать авто там, где планируется уборка снега.
«В каждом районе города сегодня работают эвакуаторы, которые будут убирать авто, мешающие этой работе», - сказано в сообщении.