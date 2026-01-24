В Минске эвакуаторы массово вывозят автомобили 16 24.01.2026, 16:15

20,148

В чем дело?

В Минске эвакуаторы вывозят автомобили, сообщают «Минск-Новости».

Минчанам напомнили про уборку снега в радиусе одного метра от автомобиля. Генеральный директор организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик обратила внимание, что только в Ленинском районе было составлено девять протоколов за нарушение указанного правила.

Вместе с тем заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович заявил, что, в случае необходимости, Госавтоинспекция поможет коммунальным службам установить личности владельцев транспортных средств.

Кроме того, минчанам необходимо следить за графиком очистки городских улиц и не парковать авто там, где планируется уборка снега.

«В каждом районе города сегодня работают эвакуаторы, которые будут убирать авто, мешающие этой работе», - сказано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com