Топ-3 фильма, которые вдохновят на перемены в жизни

Топ-3 фильма, которые вдохновят на перемены в жизни1
- 24.01.2026, 13:02
- 4,878
Они отлично подойдут для просмотра в выходные.
Перемены – то, чего боятся многие люди. Это и неудивительно, ведь не легко выйти из зоны комфорта и решиться на кардинальные изменения в жизни, или вообще – начать все с нуля.
«24 Канал» расскажет о 3 фильмах, после которых захочется изменить свою жизнь. Сохраняйте подборку для вечера пятницы!
«Список заветных желаний» (2025)
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Алекс Роуз должна выполнить список желаний детства. Девушка отправляется в путешествие, в котором раскроет семейные тайны, найдет любовь и узнает больше о себе.
«Джой» (2015)
Рейтинг IMDb: 6.6/10
В фильме рассказывается о Джой, которая переживает непростые отношения с родственниками и погрязла в быту. Девушка запатентовала свое изобретение и хочет заняться продажей нового товара, но имеет дело с коммерцией. За успехом стоят измены, разочарования, непонимание, кто союзник, а кто противник, но Джой удается справиться со всеми испытаниями.
«Прорваться в НБА» (2022)
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Бывший баскетбольный скаут Стэнли Шугерман встречает в Испании талантливого игрока в стритбол Бо Круза, который имеет тяжелое прошлое. Они объединяются на площадке и вне ее и хотят доказать, что могут побеждать как в баскетболе, так и в жизни. Смогут ли аутсайдеры стать лидерами?