Топ-3 фильма, которые вдохновят на перемены в жизни 1 24.01.2026, 13:02

4,878

Они отлично подойдут для просмотра в выходные.

Перемены – то, чего боятся многие люди. Это и неудивительно, ведь не легко выйти из зоны комфорта и решиться на кардинальные изменения в жизни, или вообще – начать все с нуля.

«24 Канал» расскажет о 3 фильмах, после которых захочется изменить свою жизнь. Сохраняйте подборку для вечера пятницы!

«Список заветных желаний» (2025)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Алекс Роуз должна выполнить список желаний детства. Девушка отправляется в путешествие, в котором раскроет семейные тайны, найдет любовь и узнает больше о себе.

«Джой» (2015)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

В фильме рассказывается о Джой, которая переживает непростые отношения с родственниками и погрязла в быту. Девушка запатентовала свое изобретение и хочет заняться продажей нового товара, но имеет дело с коммерцией. За успехом стоят измены, разочарования, непонимание, кто союзник, а кто противник, но Джой удается справиться со всеми испытаниями.

«Прорваться в НБА» (2022)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Бывший баскетбольный скаут Стэнли Шугерман встречает в Испании талантливого игрока в стритбол Бо Круза, который имеет тяжелое прошлое. Они объединяются на площадке и вне ее и хотят доказать, что могут побеждать как в баскетболе, так и в жизни. Смогут ли аутсайдеры стать лидерами?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com