В Гомеле заметили цветущую в мороз сакуру

В Гомеле заметили цветущую в мороз сакуру2
- 24.01.2026, 15:17
Видеофакт.
Жительница Гомеля сняла необычное видео, на котором видно, как в городе зацвело дерево, похожее на сакуру. И это в мороз, при температуре в −15°C! Ролик опубликовал блогер «Кокобай», заметил «Онлайнер».
Сакура — декоративная японская вишня, которая в своей родной Японии цветет каждую весну обычно с конца марта до начала апреля, а пик ее цветения приходится на первые недели апреля. Именно этот период считается традиционным временем ханами — когда люди собираются под деревьями для наблюдения за цветами.
В Беларуси сакуру также можно встретить в нескольких городах, включая Минск, и чаще всего весеннее цветение приходится на середину — вторую половину апреля, то есть примерно на месяц позже японского цикла, что обусловлено более холодным климатом. Но, кажется, времена изменились, и теперь даже сакура пытается адаптироваться к морозам.