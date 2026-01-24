  • 24.01.2026, 15:17
В Гомеле заметили цветущую в мороз сакуру
Иллюстративное фото

Видеофакт.

Жительница Гомеля сняла необычное видео, на котором видно, как в городе зацвело дерево, похожее на сакуру. И это в мороз, при температуре в −15°C! Ролик опубликовал блогер «Кокобай», заметил «Онлайнер».

Сакура — декоративная японская вишня, которая в своей родной Японии цветет каждую весну обычно с конца марта до начала апреля, а пик ее цветения приходится на первые недели апреля. Именно этот период считается традиционным временем ханами — когда люди собираются под деревьями для наблюдения за цветами.

В Беларуси сакуру также можно встретить в нескольких городах, включая Минск, и чаще всего весеннее цветение приходится на середину — вторую половину апреля, то есть примерно на месяц позже японского цикла, что обусловлено более холодным климатом. Но, кажется, времена изменились, и теперь даже сакура пытается адаптироваться к морозам.

