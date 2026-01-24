«У России большие проблемы» 1 24.01.2026, 15:27

5,280

Богдан Яременко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Экономические возможности Кремля значительно снизились.

Россия прилагает максимум усилий, чтобы зима 2025-2026 стала невыносимой для Украины и склонила к капитуляции. Есть мнение, что весной могут начаться реальные переговоры с Кремлем, но действительно ли это так.

Ответ «Телеграф» дал народный депутат от фракции «Слуга народа», дипломат Богдан Яременко.

По словам Яременко, в настоящее время немало аналитиков, дипломатов говорят, что если Украина переживет эту зиму, что и происходит, то весной ожидается настоящий диалог о завершении войны с Россией. Якобы Путин поставил все, чтобы сейчас Киев капитулировал.

- Россия на каждом этапе этой войны пыталась сделать как можно хуже для Украины. Просто ее понимание, что она может и ее возможности меняются. Если Россия не получит все (а даже трудно представить, что для нее «все»), она не остановится, — говорит дипломат.

Он объяснил, что сейчас надеются на то, что Путин экономически не вытянет войну. Признаки экономического падения в России довольно очевидны: исчезновение золотовалютных резервов, большой долг госбюджета, инфляция, падение производства. Россия на грани больших проблем, которые только начали проявляться. Но непонятно, как эти экономические проблемы повлияют на ее способность и волю Путина вести и дальше войну.

Более того, когда же действительно Кремль не сможет воевать? Те, кто говорят «весной» или «летом», мыслят позитивно, но такие временные рамки Яременко не понимает. По его словам, даже Кит Келлог, бывший спецпредставитель президента США по Украине, говорит, что если Киев выдержит эту зиму, то преимущество будет на украинской стороне.

- Эти слова базируются на видении очевидных проблем, с которыми сталкивается Россия, но не имеют никакого научного обоснования с точки зрения определения конкретной даты и времени, — резюмирует дипломат.

