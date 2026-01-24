Чемпион Australian Open ярко попрощался с турниром 4 24.01.2026, 15:52

Стэн Вавринка

Фото: Getty Images

40-летний швейцарский теннисист вызвал овации у зрителей.

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка провел свой последний матч в карьере на Australian Open.

В третьем круге он уступил американцу Тейлору Фрицу со счетом 6:7(5), 6:2, 4:6, 4:6.

После завершения поединка на Арене Джона Кейна состоялась церемония чествования чемпиона турнира-2014. Вавринка, который в этом сезоне завершает профессиональную карьеру, получил теплые аплодисменты от болельщиков.

Во время церемонии Стэн неожиданно достал из своей сумки пиво и выпил его вместе с директором Australian Open прямо на корте.

Stan Wawrinka... Great guy.. fought hard against 9th seed T. Fritz in 3rd round.#AustralianOpen2026 pic.twitter.com/f2OOgN0Wdu — The Sports Blueprint (@thesportsbprint) January 24, 2026

Вавринка дебютировал на профессиональном уровне в 2002 году. За карьеру он выиграл 16 одиночных титулов ATP и заработал почти 38 миллионов долларов призовых.

Швейцарец выиграл три турнира Большого шлема в одиночном разряде, причем сделал это в эпоху Большой четверки (Федерер, Джокович, Надаль, Маррей). В 2014-м Вавринка одолел Рафаэля Надаля в финале Australian Open, в 2015-м победил Новака Джоковича в финале Ролан Гаррос, а в 2016-м обыграл серба в решающем матче на US Open.

В 2008 году Вавринка вместе с Роджером Федерером выиграл олимпийское золото в парном разряде.

