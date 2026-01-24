Последняя атака РФ по Украине выявила слабые стороны России 2 24.01.2026, 16:59

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

Россия начала применять против Украины ракеты нового производства – 2026 года выпуска. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, опубликовав фотографии обломков одной из таких ракет.

По его словам, на этой неделе, в том числе во время ночных атак, российские войска использовали ракеты «Циркон» – крупные противокорабельные крылатые ракеты. Также были зафиксированы удары ракетами Х-101, которые, как отметил Власюк, являются стандартными крылатыми ракетами, но уже нового, 2026 года производства.

Кроме того, Россия впервые применила против Киева ракеты Х-32 – это обновленная версия старых Х-22. Еще один тип – РМ-48У – представляет собой баллистические ракеты, переделанные на базе учебных ракет-мишеней для комплексов С-400.

Власюк подчеркнул, что выбор конкретных ракет не случаен и связан с техническими и ресурсными возможностями России. По его словам, это частично свидетельствует о проблемах у врага, что является позитивным сигналом для Украины.

- Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично – не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты, – добавил он.

