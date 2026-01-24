Российский Владивосток накрыл мусорный коллапс 6 24.01.2026, 17:50

10,096

Люди «тонут» в отходах.

Владивосток, второй по населению городе Дальнего Востока, утопает в мусоре. Люди сообщают о «горах пластиковых мешков с отходами, которые не вывозят по несколько дней». Проблема обострилась в середине декабря после пожара на полигоне ТБО и с тех пор не ослабевает. Несмотря на обещания «Приморского экологического оператора» (ПЭО) задействовать больше мусоровозов для вывоза отходов, ситуация до сих пор не урегулирована. В начале января на жалобы горожан отреагировала прокуратура, которая выявила нарушения сроков вывоза отходов «на ряде контейнерных площадок, что привело к захламлению территорий и жалобам горожан», пишет The Moscow Times.

В ПЭО со своей стороны заявляли о большом числе случаев, когда подъезд к контейнерам был заблокирован припаркованными машинами. Кроме того, в новогодние праздники имеет место «существенное превышение среднесуточного тоннажа отходов», оправдывались в компании. Помимо этого, власти ссылались на обильные снегопады в регионе, которые мешали вовремя вывозить мусор. Однако, как рассказал директор «Экологической компании «Новый город» Дмитрий Бурлака, главная причина перебоев в том, что ПЭО как региональный оператор по обращению с отходами систематически задерживает оплату работы мусоровозов и «месяцами не рассчитывается» с перевозчиками, из-за чего компании не могут нормально работать.

По его словам, долги перед подрядчиками во Владивостоке и крае составляют от 2 до 12 млн рублей, при этом ряду компаний до сих пор не оплатили работы за сентябрь, октябрь и ноябрь. Бурлака подчеркнул, что, несмотря на это, граждане продолжают платить за вывоз отходов, а ПЭО ежемесячно получает региональную субсидию.

С начала объявленной президентом Владимиром Путиным в 2019 году «мусорной реформы» задержки выплат перевозчикам, как отметил Бурлака, стали постоянными. Ввиду нехватки денег предприятиям приходится брать кредиты, переносить ремонт техники и сокращать выходы на маршруты, а также иногда отказываться от работы в целых районах, чтобы не копить долги, пояснил он.

Перевозчики направили в прокуратуру коллективную жалобу. Если ситуация не изменится, мусорный коллапс во Владивостоке продолжится, так как неизбежны дальнейшие поломки техники и остановка вывоза отходов, подчеркнули они.

В октябре 2025 года заксобрание Омской области внесло в Госдуму проект закона, в котором говорилось, что в 30 регионах России может случиться мусорный коллапс из-за острой нехватки полигонов. Они также предложили продлить еще на три года срок эксплуатации несанкционированных свалок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com