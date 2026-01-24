В пункте пропуска на литовско-белорусской границе прекратили оформление грузовиков 24.01.2026, 18:01

Что случилось?

В пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») на литовско-белорусской границе приостановлено оформление грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Днем 24 января литовской стороной приостановлен въезд фур в пункт пропуска «Мядининкай». Это связано с проблемами в работе программного обеспечения таможенных баз. Предварительно, движение возобновится не ранее 20.00», — рассказали пограничники.

Легковые автомобили и автобусы в пункте пропуска оформлять продолжают.

