В пункте пропуска на литовско-белорусской границе прекратили оформление грузовиков
- 24.01.2026, 18:01
Что случилось?
В пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») на литовско-белорусской границе приостановлено оформление грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«Днем 24 января литовской стороной приостановлен въезд фур в пункт пропуска «Мядининкай». Это связано с проблемами в работе программного обеспечения таможенных баз. Предварительно, движение возобновится не ранее 20.00», — рассказали пограничники.
Легковые автомобили и автобусы в пункте пропуска оформлять продолжают.