«Паши как лошадь, рожай как кошка» 47 24.01.2026, 19:05

Белорусок возмутила антиабортная идея властей.

Власти «порадовали» белорусок в Год белорусской женщины идеей запретить аборты в частных медцентрах. При этом эксперты говорят, что ограничения в этом деле не способствуют повышению рождаемости. Белоруски отреагировали на предложение чиновников сотнями гневных комментариев, пишет «Белсат».

«Запомните: если год посвятили чему-либо, то именно этой сфере кранты», – пишут в Threads.

Пропаганда трубила из всех утюгов, как «Александр Лукашенко влюбил в себя всех женщин», когда объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Тогда фемактивистка Юлия Мицкевич в комментарии «Белсату» говорила, что «вероятно, нас ждет запрет или ограничения в абортах».

Как в воду смотрела: еще не успел закончиться первый месяц Года женщины, как власти заявили о планах запретить прерывание беременности в частных клиниках.

По словам главы Минздрава Александра Ходжаева, соответствующую норму внесли в проект Кодекса о здравоохранении. Эта затея, по словам чиновника, должна поспособствовать повышению рождаемости:

«С пониманием потребности в рождении детей в нашей стране Министерство здравоохранения такую инициативу определило. Связано это в первую очередь с тем, что мы видим достаточно большую разбежку между качеством предабортного консультирования, которое проводят в частных центрах. Оно там достигает 20% эффективности, в то время как в государственных клиниках мы видим достаточно хорошую положительную работу в этом направлении: 35-40%. Это говорит, что требуется контроль, усиление».

Планируется запрет абортов в частных медцентрах – министр здравоохранения

Антиабортная идея властей вызвала резкое возмущение, белоруски активно пишут об этом в соцсетях.

«Это прямое нарушение прав женщин. Ситуации бывают разные: одинокое материнство, тяжелые диагнозы, нехватка ресурса. Рассуждают о морали те, кто никогда не растил детей один и не знает, что такое особенный ребенок. Все называют аборт грехом, но, по-моему, настоящий грех – это лишить ребенка должного ухода и поддержки».

«Я никогда не хотела детей, и сейчас не хочу, однако какие-то мужики вместо меня решают, что я могу или не могу делать со своим телом и своей жизнью».

«Если запретят аборты в частных клиниках, в моей семье больше никогда не будет секса. Вот вам и год белорусской женщины. Не жили хорошо, нечего и начинать».

«Если на раннем сроке мне скажут, что у моего ребенка тяжелая инвалидность, то я сделаю аборт. Я не хочу рожать больного ребенка, чтобы в будущем, когда я умру, он не страдал. Потому что кроме вас ваш ребенок никому не нужен».

«Я никогда не делала аборт, имею дочь. Я хочу, чтобы у каждой женщины было право на распоряжение своим телом без оговорок, без оправданий перед обществом и религией».

«Я – мать двоих, один – ребенок с особенностями. Я не понаслышке знаю, как это трудно и какая это колоссальная ответственность. Решение о продолжении беременности должна принимать сама женщина, исходя из своих сил и реальной жизненной ситуации. Без давления со стороны клиник или государства. Только мы сами знаем свои возможности и то, какой уход и какое будущее сможем обеспечить ребенку».

«Я никогда не делала аборт, но не считаю это чем-то плохим. Ужасно, что снова начинают ограничивать право на прерывание беременности. Никому не нужны рожденные дети после того, как не дали женщине сделать аборт».

«Прекрасный» год женщины, я считаю. Паши как лошадь, рожай как кошка».

На замечания о том, что аборты не запрещают полностью, отвечают, что в государственных клиниках только будут отговаривать «от греха детоубийства».

«Мне нужен выбор и уверенность, что меня не загнобят в государственной поликлинике и не начнут давить и отговаривать – там у врачей это прекрасно получается».

«Думаю, в государственной клинике мозг чайной ложечкой достанут, пока проведут аборт, в отличии от частной клиники».

«Они сделают все, чтобы ты не успела в определенный срок, кучу анализов дадут, кучу врачей пройти, и к чему-нибудь прицепятся еще. А потом – хоп и срок уже истек, все, делать уже нельзя».

«Наблюдала пару лет назад картину, как женщина билась в истерике, что не успевает сделать аборт, и не успевает, так как «вы должны перед операцией пройти обследования, в том числе психиатра/психотерапевта». А очередь – две недели вперед. Она плакала и говорила, что не потянет еще одного ребенка – ни физически, ни материально».

Еще в соцсетях предсказывают, что в Беларуси вырастет число воспитанников в детских домах, а женщины будут ездить на аборты за границу.

«В соседних странах откроется новое популярное направление медицинского туризма. И деньги будут уходить туда. Гениально!»

Впрочем, как и всегда в спорах, касающихся прерывания беременности, появляются комментарии, что это – убийство человека.

Врач-гинеколог Станислав Соловей уверен, что предложенная властями мера не поможет повысить рождаемость, так как она не сработала и в других государствах, в том числе в Польше, где чрезвычайно жесткие правила проведения абортов.

«Есть страны, где вообще запрещены аборты и почему-то демография у них не самая лучшая. Можно привести пример Польши, где так же, как и во всей Европе, демография немного ниже тех показателей, которые являются приемлемыми для роста населения».

В разговоре с «Белсатом» специалист также усомнился в обоснованиях министра Ходжаева по поводу «качества предабортного консультирования». В идеале это должен быть разговор с психологом, на котором женщине помогают сделать правильный для нее выбор. Однако на практике это часто сеанс уговоров:

«На эти предабортные консультации допускаются священники, которые пугают женщин тем, что это грех, рассказываются байки, что это навредит здоровью, и просто оказывается психологическое давление. И также не учитывается, что женщина может посоветоваться со своим психологом перед тем, как прийти в частный медцентр».

Соловей подытожил, что власти лишь добьются психологического дискомфорта и психологических травм у женщин. Да и существует угроза наказания врачей и психологов в государственных медицинских учреждениях, если не будет выполняться план отказов от абортов.

С демографией в Беларуси на самом деле все плохо, однако не из-за прерывания беременности: статистика за последние 10 лет свидетельствует, что при одновременном снижении рождаемости сокращается и количество абортов.

Академический директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский ранее объяснял «Белсату», что сокращение рождаемости в нашей стране связано с «общеевропейским трендом»:

«Чем лучше начинают жить люди, чем более равными становятся права у женщин и мужчин, тем меньше детей рождается. Женщины начинают думать о своей карьере. Родительство начинает противоречить мыслям о саморазвитии».

Способы подтолкнуть рождаемость существуют. Например, государство могло бы обеспечить необходимое количество детских садов, развивать инфраструктуру, которая поможет совмещать вскармливание потомства с работой.

«А наше правительство отчасти фокусируется только на довольно щедрой денежной помощи на детей. Это действует на определенные слои населения, но уже почти не действует на городское население, для которого деньги – не самая главная проблема. Самая главная – затраты времени на детей», – отмечал эксперт.

Гендерная и медиаэксперт Ирина Сидорская уверена, что идеей ограничить аборты власти показывают: женщина для них – только лишь ресурс.

«Очень четко видно, что женщина является инструментом, она важна не как личность, не как гражданка, она важна как ресурс – в данном случае для воспроизводства людей. Начинать Год беларусской женщины с полного контроля ее репродуктивных прав, ее репродуктивного здоровья – это совсем не комильфо».

В эфире проекта «Обычное утро» она отметила, что право рожать или право прерывать беременность – это часть репродуктивных прав конкретного человека, конкретной женщины.

«Допустим, женщина изменила свое решение. А насколько дальше у нее все получится? Может быть, потом будет история отъема родительских прав, потому что она не занималась ребенком. Или потом мы узнаем, что женщина родила и убила ребенка или она его избивала. Об этом мы не думаем, главное – чтобы не было аборта», – сказала эксперт.

По ее словам, никакие ограничения в абортах не повышают рождаемость, а лишь приводят к росту материнской и детской смертности и других трагедий.

