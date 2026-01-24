«Парад» коммунальных аварий в Беларуси продолжается 7 24.01.2026, 20:44

В Витебске прорвало трубу посреди улицы, часть домов остались без воды.

В Витебске 24 января на улице Ленина прорвало водопроводную трубу посреди проезжей части, без холодного водоснабжения оказалось шесть многоквартирных домов, пишут «Витьбичи».

Организован подвоз воды, бочка с питьевой водой находится по адресу ул. Ленина, 52.

Работы будут производиться с 23.00 субботы, сообщили в филиале «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал». В период проведения работ и последующие сутки возможно ухудшение качества воды.

Как сообщил главный инженер «Витебскводоканала» Александр Петрухин, устранением прорыва занимается аварийная бригада. Течь не без труда удалось закрыть.

Получено разрешение на раскопки аварийного участка. Работа начнется в 23 часа, так как после этого времени спадет интенсивность движения. Потребуется временно закрыть две полосы движения.

Планируется завершить работу к 6 часам утра следующего дня — это с запасом времени. Тогда же водообеспечение горожан будет восстановлено.

