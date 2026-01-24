Появился неожиданный прогноз о том, сколько осталось Кадырову
- 24.01.2026, 21:16
Многие симптомы хорошо заметны внешне.
Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова прокомментировала вопрос о том, какая судьба может ждать главу Чечни Рамзана Кадырова.
«Сейчас Кадыров больше занят бренным – своим здоровьем. По нему видно, что он одутловат и отечен. Это не конспирология. По нему видно, что он болен», - подчеркнула она в ходе чата в «Главреде».
По ее словам, когда-то кадыровцы с их уровнем цинизма и террористическими подходами держали в страхе многих, причем далеко не только республики Кавказа.
«Их методы были до такой степени отвязными, что мало кто хотел с ними связываться. Но не думаю, что сейчас у Кадырова достаточно энергии, чтобы все это продолжать. Сколько ему осталось? Мне казалось, что он уже давным-давно на грани того, чтобы склеить ласты. Впрочем, это военная футурология», - добавила Максакова.