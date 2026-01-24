закрыть
1 мая 2026, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появился неожиданный прогноз о том, сколько осталось Кадырову

  • 24.01.2026, 21:16
  • 18,682
Многие симптомы хорошо заметны внешне.

Оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова прокомментировала вопрос о том, какая судьба может ждать главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Сейчас Кадыров больше занят бренным – своим здоровьем. По нему видно, что он одутловат и отечен. Это не конспирология. По нему видно, что он болен», - подчеркнула она в ходе чата в «Главреде».

По ее словам, когда-то кадыровцы с их уровнем цинизма и террористическими подходами держали в страхе многих, причем далеко не только республики Кавказа.

«Их методы были до такой степени отвязными, что мало кто хотел с ними связываться. Но не думаю, что сейчас у Кадырова достаточно энергии, чтобы все это продолжать. Сколько ему осталось? Мне казалось, что он уже давным-давно на грани того, чтобы склеить ласты. Впрочем, это военная футурология», - добавила Максакова.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

