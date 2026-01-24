Лукашенко может попасть как щука в сети 7 Александр Класковский, «Белсат»

24.01.2026, 22:27

Александр Лукашенко молниеносно подписал документ о присоединении Беларуси к инициированному Дональдом Трампом «Совету мира» Опередил даже «старшего брата» – Владимира Путина. Тот хитрый чекист тянет резину, просчитывает «за» и «против». Товарищ Си тоже не спешит ответить на приглашение. А белорусский автократ рад по уши: такое уважение от президента самого мощного на планете государства! И придворная пропаганда аж заходится от восторга.

Попробуйте теперь назвать изгоем!

В этом сюжете вылезают комплексы Александра Лукашенко: очень хочется взять реванш за фиаско 2020 года, когда де-факто проиграл домохозяйке. Карманный ЦИК, конечно же, объявил тогда нужную вождю цифру, да только Запад его легитимным правителем не признал.

А вот теперь пусть попробуют те умники назвать изгоем. Далеко не все лидеры государств получили от хозяина Белого дома пригласительный в новую организацию, а вот он, Лукашенко, уже там. Завидуйте молча!

Правда, некоторые западные руководители, в частности французский президент Эммануэль Макрон, от предложения пренебрежительно отказались, но белорусский диктатор – не такой чистоплюй.

Дональд Трамп представляется ему родственной натурой – крутой, брутальный мужик, который плюет на международное право («иногда не до законов») и исповедует только право сильного. Пару дней назад американский президент так и заявил: «Я диктатор. Но иногда нужен диктатор». Сами понимаете, для Лукашенко это бальзам на душу.

Участие в «Совете мира» манит его перспективой легитимироваться, стать рукопожатным для более широкого круга игроков мировой политики (в новую структуру вошли или могут войти и ряд демократических стран). Да и возможность встретиться на этой тусовке с самим «другом Дональдом» становится не такой уж призрачной.

Игра с большим хищником

Но не все так однозначно. Президент США ведет себя на мировой арене как большой хищник. Белорусский диктатор – тоже хищник, но мелкий, душит в основном только собственный народ. В отличие от Трампа и Владимира Путина, Лукашенко не имеет имперских аппетитов. Ему достаточно быть царем на «клочке земли», как называет он Беларусь. Да и ресурс у него намного меньше, чем у тех «больших парней».

А Трампу в любой момент может шлея под хвост попасть. Сегодня он тебя называет «глубокоуважаемым президентом», запонки дарит, санкции с твоего персонального Боинга снимает. Кайф! Но если завтра за что-то разозлится – мало не покажется. Пусть бедняга Николас Мадуро подтвердит.

И знаете, страх Лукашенко прогневить Трампа может даже поспособствовать каким-то добрым делам. Например, освобождению политзаключенных. Ведь если слишком торговаться в рамках «большой сделки», тянуть резину и просить многовато за каждого заложника, то у импульсивного заокеанского партнера может лопнуть терпение.

Но тот способен взъесться за что угодно. Например, Лукашенко предложил, чтобы американцы купили за три миллиарда долларов «Недра Нежин». А вдруг Трамп, если действительно западет на белорусский калий, скажет: отдавай за миллиард! И попробуй заартачится – наехать, как на Норвегию за невыдачу Нобелевки или как на Данию из-за Гренландии. То тогда придется уступать фамильное серебро за бесценок.

Беларусь как «Кемская волость»?

И это не все возможные ловушки. Вот еще одна. Нетрудно догадаться, что «Совет мира» для Трампа – это, помимо прочего, попытка сформировать альянс в пику Китаю, который представляется Вашингтону главной угрозой.

Поэтому, возможно, и Путин не спешит в ту структуру. Понимает, что его могут столкнуть лбами с товарищем Си, от которого Кремль сейчас очень зависим.

Но ведь и у Лукашенко с Пекином – стратегическое партнерство. Тот самый калий в Китай продается. А вдруг Трамп поставит условие: я тебе Клайпеду для экспорта разблокирую, но китайцам тот товар не продавай, вези мне.

Лукашенко сам привык играть без правил, бить соперников шахматной доской по голове. Но в мире, где хотят задавать тон, навязывая закон джунглей, большие хищники с ядерными ракетами, мелкий белорусский диктатор сам может попасть в чьи-то зубы.

Если бы речь шла только о его личной судьбе, то такой беды. Но ведь Трамп и Путин рассуждают в категориях разделения мира на сферы влияния. Мол, я охочусь в этой саванне, а ты – вон в тех болотах, и друг другу не мешаем.

И если кремлевский властелин угодит заокеанскому, например, редкоземельными металлами, нефтью и т.д., то тот может отдать Беларусь на съедение Москве с такой же легкостью, как персонаж культовой советской кинокомедии был готов пожертвовать чужестранцам «Кемскую волость».

Александр Класковский, «Белсат»

