2 мая 2026, суббота, 5:36
Город освобожден: в ВСУ рассказали о зачистке Купянска от россиян

  • 24.01.2026, 23:29
Оккупанты не достигли тех результатов, на которые рассчитывали.

Купянск в Харьковской области полностью освобожден. Сейчас есть всего несколько небольших очагов с окруженными российскими оккупантами. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире «Украинского Радио».

«Почему пока есть единичные очаги оккупантов? Потому что их нужно уничтожить с минимальными потерями Сил обороны Украины. Процесс уничтожения является поэтапным. Всегда лучше изнурять противника до такого уровня, чтобы он терял возможность сопротивляться. И тогда проводить уже его тотальное уничтожение, но на это всегда нужно время», - поделился эксперт.

Тимочко подчеркнул, что россияне не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. По его словам, сейчас защитники держат оккупантов в блокаде, не давая им возможности выйти из окружения.

Также Тимочко уточнил, что есть всего два или три небольших очага, где окружен противник. Он подчеркнул, что Силы обороны контролируют город и окрестности, и путь, по которому продвигался противник.

«+"Говорить, что город освобожден – это однозначно. Те российские солдаты, которые отрезаны и находятся в окружении – это уже тоже не первая ситуация. Можно послать в атаку большое количество людей, чтобы быстро и публично заявить, что все заблокированы и уничтожены. Но это потери людей, больших ресурсов в плане вооружения, поэтому всегда лучше изнурять противника до такого уровня, чтобы он терял возможность сопротивляться. И тогда проводить уже его тотальное уничтожение, но на это всегда нужно время»», - заявил эксперт.

