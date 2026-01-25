2 мая 2026, суббота, 11:25
«Я просто хотел продать машину»

8
  • 25.01.2026, 8:51
  • 27,202
Белорус выложил объявление — а на него обрушился шквал звонков, которых он не ждал.

Белорус разместил объявление о продаже автомобиля и указал номер телефона для связи с покупателями. После этого он столкнулся с потоком рекламных звонков. Законно ли это, рассказали в Национальном центре защиты персональных данных, пишет «Зеркало».

«Я разместил объявление о продаже автомобиля, в котором указал свой номер телефона для связи. После этого мне начали поступать многочисленные рекламные звонки. Я просто хотел продать машину, а в результате каждый день мне звонили с новыми предложениями: от страхования автомобиля до акций на бытовую технику», — рассказал мужчина.

В центре объяснили, что рекламные звонки и рассылки допускаются только при наличии предварительного согласия гражданина как субъекта персональных данных. Более того, человек должен сам выбрать, каким способом он готов получать рекламу.

Использование телефонных номеров, опубликованных в частных объявлениях, для рекламных целей — недопустимая практика. Компании и колл-центры, которые обзванивают такие номера или используют их для рассылок, нарушают требования законодательства о защите персональных данных и о рекламе.

Как пояснили специалисты, если вам рассылают рекламу без согласия, вы вправе потребовать немедленно прекратить такие звонки или сообщения в любой форме — устно или письменно. При этом вы можете в любой момент отозвать согласие, даже если раньше его давали, а оператор обязан в течение 15 дней прекратить обработку данных и удалить номер либо заблокировать его использование.

Если поток рекламы продолжается, можно подать жалобу в Национальный центр защиты персональных данных или в антимонопольные органы.

