Axios: США допускают встречу Зеленского и Путина в ближайшее время 8 25.01.2026, 9:07

Названо условие.

Представители Соединенных Штатов Америки считают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Axios.

Чиновники США в комментарии изданию отметили, что встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров.

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», - заявил один из американских чиновников.

Официальный представитель предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет более успешно, это может привести к встрече сторон в Киеве или Москве - чего не происходило уже много лет.

«Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента», - добавил американский чиновник.

Напомним, что 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны.

