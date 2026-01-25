Проклятье Лукашенко 13 25.01.2026, 9:32

Происходящее напоминает бесконечное «перетягивание каната».

Кадры стягиваются в Минск. А по стране людей увольняют больше, чем нанимают, пишет ресурс «Вашы грошы».

На белорусский рынок труда сегодня заметно влияет сразу несколько негативных факторов: демография ухудшается, миграция вымывает кадры, методы решения проблемы со стороны властей могут работать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной создают еще более опасную ситуацию.

Правительство может сокращать «утечку мозгов» и рабочих рук в соседние страны только запретительными методами, которые в современном мире работают плохо.

Происходящее напоминает бесконечное «перетягивание каната». За январь–октябрь 2025 года организации по стране приняли 649,3 тыс. человек, а уволили 668,7 тыс. Итог — минус 19,4 тыс. занятых по балансу найма/увольнений за десять месяцев.

Практически каждый месяц из экономики суммарно выбывает больше людей, чем заходит.

Рынок труда становится «узким горлышком» — предприятия могут иметь заказы и мощности для производства, но не находят людей для выполнения.

Дефицит кадров разгоняет издержки и бьет по качеству товаров и услуг — от промышленности до медицины и образования.

Когда на длинном отрезке времени увольнений устойчиво больше, чем найма, это обычно означает одно из двух: рынок труда «усыхает» за счет демографии и отъезда, либо это происходит за счет того, что экономика не может предложить людям рабочие места. Возможен и самый неприятный вариант: происходит и то, и другое.

Столица — в плюсе, области — в минусе

Изучим, как происходило передвижение рабочей силы на рынке труда в последнее время. По итогам января–октября 2025 года Минск оказался нетто-получателем: +2 128 занятых (166 998 принято против 164 870 уволено). Минская область — тоже в небольшом плюсе: +241. А вот все остальные регионы ушли в минус: самый большой отток мы видим из Витебской области (–5 643 человека), следом в антирейтинге расположена Гомельская область (–5 278 человек), в середине Могилевщина (–4 166 человек), чуть получше дела в Брестской (–3 365 человек) и Гродненской (–3 320 человек) областях.

Несмотря на то, что заработные платы в столице постепенно приближаются к региональным, рабочая сила перетекает туда, где остается больше проектов, инфраструктуры и выбора. В регионах рынок сужается и становится зависимым от пары крупных игроков.

В итоге мы наблюдаем перекосы по рынку труда в целом.

Первое — растут издержки там, где людей не хватает. Дефицит кадров вынуждает повышать оплату и бороться за сотрудников не эффективностью, а «переманиванием».

Второе — качество услуг проседает там, где кадровый голод становится нормой. В первую очередь это бьет по сферам, где людей нельзя «заменить процессом»: образование, медицина, сервисы — буквально те направления, которые напрямую влияют на будущее общества.

Третье — продолжает усиливаться централизация. Столица и Минская область притягивают людей за счет внутренних ресурсов. А это значит, что в остальных регионах ситуация становится с каждым годом все печальнее.

В итоге Беларусь все больше упирается не в «нет заказов» и не в «нет заводов», а в банальное «нет людей». Когда вам рассказывают об очередном «белорусском экономическом чуде» в виде практически нулевой безработицы по официальной статистике, помните, что в нашем случае это не чудо, а проклятье.

