закрыть
2 мая 2026, суббота, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В болотах древней Земли росли 8-метровые «башни»

2
  • 25.01.2026, 9:48
  • 9,322
Ученые до сих пор не знают, что это такое.

Прототакситы, массивные ископаемые живые организмы конусовидной формы высотой до 8,8 метра, остаются невозможными для классификации. Ученые считают, что они принадлежат к отдельной ветви, не имеющей современных аналогов, пишет ScienceAlert.

В своем исследовании ученые из Великобритании выдвинули предположение, что есть очень веская причина, по которой прототакситы не вписываются в древо жизни. Исследователи считают, что эти организмы могли быть формой водорослей или древних хвойных деревьев.

В издании отметили, что около 400 миллионов лет назад в болотах позднего силурийского периода произрастали хвощи, папоротники и другие предшественники растений, которые сегодня выглядят совершенно инопланетными. Среди них возвышались 8-метровые «башни», которые трудно идентифицировать.

Также в издании напомнили, что в 1850-х годах геолог Джон Уильям Доусон по ошибке назвал прототакситов «первыми хвойными». Название прижилось, но путаница с классификацией окаменелости продолжалась до тех пор, пока палеонтолог Национального музея естественной истории Фрэнсис Хюбер в 2001 году не подтвердил, что тот прототаксит, скорее всего, был огромным грибом.

Уже в 2017 году анализ фрагмента окаменелости прототаксита подтвердил теорию Хюбера. Тогда ученые идентифицировали текстуры, напоминающие плодовые тела современных грибов Ascomycota.

Тем не менее, далеко не все ученые убеждены в этом. Они считают, что отдельные найденные фрагменты прототакситов могли даже не быть связаны между собой.

«В книгах и трудах по анатомии, посвященных живым грибам, мы никогда не находим подобных структур», - заявил палеоботаник Эдинбургского университета Александр Хетерингтон.

Путем изучения микроскопической анатомии и химического анализа трубчатых структур окаменелости прототаксита команда исследователей систематически исключила каждую из возможных групп, не оставив ни одного современного организма, с которым он мог бы иметь какое-либо родство.

«На основании этого исследования мы не можем отнести прототакситов к какому-либо существующему роду, что подтверждает их уникальность», - рассказали британские ученые.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

