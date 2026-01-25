Рискнет ли Путин? 11 Владимир Пастухов

25.01.2026, 13:35

Кремль сейчас находится в состоянии натянутой струны.

Интересный вопрос: рискнет ли Путин жить дальше без войны?

Ведь для него это тоже как прыжок в прорубь. Война – зона максимального политического комфорта для него. Причин много, о них много писали, но не грех некоторые и повторить:

– Война – мощнейший политический транквилизатор, отключающий критическое сознание «агрессивно-пассивного большинства», без войны в нем начинаются разброд и шатания, и оно становится объектом посягательства «деструктивных» для режима общественных элементов.

– Война позволяет на «обратном ходу» легко перенести террор с внешних фронтов на внутренние и поднять уровень репрессивности на высоту, казавшуюся в довоенное время недосягаемой, эффективно подавляя даже намек на общественный протест.

– Связка тем «коррупция + социальная несправедливость», являющаяся ахиллесовой пятой режима, в условиях войны полностью вытесняется на периферию информационной повестки дня и замещается патриотической истерикой.

– Война – лучшее прикрытие для решения главной проблемы путинского клана – успешного транзита власти следующему поколению, так сказать, «из рук в руки» без потерь и эксцессов.

Есть много чего еще, но и этих четырех факторов достаточно, чтобы желать воевать вечно. Что же случилось, что заставляет думать, что Путин может желать выйти из войны? Дело в том, что все перечисленное работает «как часы» только при одном условии: война ведется успешно. А война в Украине перестала быть успешной для России. И от того, что для Украины она сейчас выглядит еще менее успешно, суть дела не меняется.

Что же у нас «не так» с войной? Много чего, и об этом немало написано, но есть опять таки смысл коротко напомнить, почему война – это тупик:

– Практически исчерпаны возможности вести войну как «колониальную экспедицию» руками «кондотьеров», вербовка которых осуществляется средневековыми методами. Впереди снова маячит мобилизация с ее плохо предсказуемыми социально-политическими последствиями.

– Плато стабильности, обеспеченное усилиями правительства Мишустина-Набиуллиной, имеет свои границы. Отсутствие реального экономического роста и технологической перспективы (лучшая иллюстрация – судьба отечественного авиапрома, где много кто махал крыльями, да так никто и не взлетел) практически гарантировано ведут к стагнации и инфляции, что неизбежно спровоцирует победу «холодильника» над «телевизором» если не в текущем году, то в следующем.

– Применение террористических методов ведения войны в центре Европы имеет свои ограничения, и в какой-то момент спровоцирует «континентальную блокаду» (как по сути единственный эффективный метод давления на Россию онлайн), отвечать на которую придется уже прямой агрессией против европейских союзников Украины, что легко на словах, но не так просто на деле: многие в Кремле пока слишком хорошо живут, чтобы захотеть быстро умереть, пусть и вместе со стратегическим противником.

В этих условиях существует риск того, что продолжение войны приведет режим к критической черте, за которой все ее плюсы в очень исторически сжатые сроки обернутся минусами. Восхищение своей «крутостью» сменится раздражением и обвинениями в неспособности одержать победу над столь (с виду) слабым противником. Война перестанет учитываться как фактор, на который можно списывать все несуразности и неудобства русской жизни, а обвинения в коррупции посыпятся не от либералов и навальнистов, а от ватников и националистов, которые посчитают, что воры и жулики украли их победу.

Все это, на мой взгляд, говорит о том, что Путин сейчас находится в состоянии натянутой струны. Он тщательно взвешивает риски для себя: риск продолжения войны и риск ее прекращения. Словно средневековый алхимик, он ищет такую формулу выхода из войны, которая превратит навозную кучу ее непредвиденных осложнений в золотую медаль героя-победителя, и если ему покажется, что он ее нашел, он будет рисковать.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

